Wie können Firmen Mitarbeitenden in Corona-Zeiten danken?

Herdecke. Ein Firmenschef aus Herdecke denkt an die Belegschaft, gerade zu Corona-Zeiten. Tun das andere Chefs auch? Was wünschen die Beschäftigten?

Im Sommer war im Biotec-Betrieb von Dimitrios Tzalis sonst immer irgendwie Programm für die Belegschaft. Besonderes Highlight für die 60 Beschäftigten in der Vergangenheit: der Besuch im Kletterwald in Wetter. Diesen Sommer gab’s nichts. Was nicht etwa daran lag, dass der Chef nicht wollte oder die Firma nicht konnte. Corona macht es schwer, Liebgewonnenes fortzuführen.

Damit die Wertschätzung für die Mitarbeitenden trotzdem ‘rüberkommt, musste neu überlegt werden.

Weihnachten das nächste Problem

Zur Diskussion stand, in vielen kleinen Gruppen Essen zu gehen. Und: auszahlen. Aber Geld hat nicht die gleiche Wirkung wie eine gemeinsame Unternehmung, weiß Dimitrios Tzalis. Also wurde weiter überlegt. Nicht weit weg von seinem Domizil in Herdecke fand er die Lösung: Präsentkörbe von Rewe Symalla in Ende. Einfallslos? Im Gegenteil, sagt Tzalis und erklärt, was noch alles an den Verzehrpaketen hängt.

Der lokalen Wirtschaft wollte er helfen, auch und gerade in Zeiten von Corona, sagt der Unternehmer mit Firma in Dortmund. Und mit einem gestanzten Präsentkorb für alle war die Sache auch nicht erledigt. Zusammen mit Andrea Rinnart von Rewe Symalla wurden passgenaue Pakete zusammengestellt. Für die Veganer unter den Mitarbeitenden gab es eine andere Auswahl als für die Fleischfreunde. Für Low-Carb-Fans wurde anders gebündelt als für Muslime. „Wein ist ja nicht für jeden was“, hat der Chef gelernt. Schließlich sei es ja darum gegangen, die Wertschätzung für den Einzelnen ‘rüberzubringen.

Feiern wird nicht einfacher Corona hinterlässt auch im Vereinsleben Spuren. Wo findet die nächste Jahreshauptversammlung oder ähnliches statt? Das bisherige Lokal ist oft nicht groß genug für ebenso viele Menschen bei geltenden Abstandsregeln. Auch Weihnachtsfeiern stellen die Bürger vor ungewohnte Probleme: Wo geht man hin? Macht so ein geselliges Treffen wirklich Sinn? Und sollte tatsächlich ein weihnachtliches Lied angestimmt werden? Die Kirchen rudern beim Singen gerade wieder zurück.

Das wäre dem Kalender nach bald auch in einer Weihnachtsfeier geschehen. Aber selbst hier steht Corona vor. Die steigende Zahl der Infektionen lässt Dimitrios Tzalis jedenfalls nicht daran glauben, dass Weihnachtsfeiern wie immer stattfinden können. Noch hat er keine eindeutige Lösung. Aber vielleicht lädt er seine Beschäftigten ja in kleinen Gruppen ins Restaurant ein. Nur gut sollte die Adresse sein. Auch Weihnachtsfeiern sind für den Herdecker ein Ausdruck der Wertschätzung.

Auch Betriebe auf Abstand

Ob er andere Betriebe kennt, die sich ähnlich viele Gedanken über Mitarbeiter-Aktionen zu Corona-Zeiten machen? Tzalis muss passen. In Zeiten der Pandemie seien auch die Firmen zueinander auf Distanz gegangen, sagt er. Es gibt weniger persönliche Begegnungen, weniger Reisen aus dienstlichen Gründen. Möglichst keine Ansteckung, laute die Devise.

Wie also sieht es aus in anderen Betrieben? Welche Ideen kommen von oben, was wünschen sich die Beschäftigten? Was alles ist schon ausgefallen, was sollte unbedingt beibehalten werden?

Über Antworten würde sich die Redaktion freuen: per Mail an wetter@westfalenpost.de oder auch gerne über Facebook unter www.facebook.com/wp.wr.wetter.herdecke