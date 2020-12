Wie der Judosport aus Ostpreußen zur TGH Wetter kam

Wetter. Mit Konrad Nitsche, den Mitbegründer der TGH-Judo-Abteilung, verbindet Horst Fakler viele schöne Erinnerungen.

Auch das ist eine Folge der Corona-Pandemie: Die Menschen haben mehr Zeit zum Nachdenken; denn alle Freizeitaktivitäten sind – abgesehen von Bewegung im Freien – ausgesetzt. Einer, bei dem in dieser Zeit viele Erinnerungen an Früher wach geworden sind, ist Horst Fakler aus Volmarstein. Zwar hat der ehemalige Polizeibeamte als Ruheständler ohnehin viel freie Zeit, aber beziehungsweise gerade deswegen hat er seine Gedanken unter dem Titel „Wir hatten ja sonst nichts – Menschen, die man nicht vergisst“ für das Corona-Tagebuch aufgeschrieben.

Judo aus Ostpreußen

„Konrad Nitsche hatte Anfang der 50er Jahre eine Idee, welche er zielstrebig umsetzte. Als junger Mann hatte er den Judosport in seiner Heimat Ostpreußen kennen gelernt. Nun wollte er diesen Sport in Wetter etablieren. Nach einigem Hin und Her war der TGH-Vorstand mit der Gründung einer Judo-Abteilung einverstanden. Wir konnten beginnen.

Raummangel führte dazu, dass das Training im Saalbau Bauer (Königstraße) stattfand. Fall- und Wurfübungen usw. waren aber nicht möglich: Es fehlten Matten. Konni, wie ihn alle nannten, hatte die Lösung. Er beschaffte reißfeste Stoffe, fand einen Sattler, der die Hüllen für die Matten nähte. Gemeinsam haben wir diese dann mit Heu, Stroh und Werk gestopft.

Lkw-Plane geschrubbt

Was nicht bedacht wurde war der Umstand, dass die Matten bei den Kampfübungen verrutschten. Sie waren ja nur lose zusammen gelegt. Mancher Arm, manches Bein hatte schmerzhaften Kontakt mit dem Saalboden. Einen Nitsche focht das nicht an. Er besorgte eine alte Lkw-Plane. Die wurde mit einem Handwagen zum Harkortsee gekarrt und dort am Ufer von uns gemeinsam mit Schmierseife und Seewasser per Schrubber gereinigt.

Nach dem Trocknen war wieder der Sattler gefragt. Er nähte einen Überzug, der die Matten fixierte. Nun war ein Training schmerzfrei möglich. Bei allem Eifer war nun augenfällig, dass wir keine Judo-Anzüge hatten. Für die neue Sportart war so etwas noch nicht im Handel. Wie üblich fand Konni die Lösung, diesmal zusammen mit einem Sportkameraden, der aus Ostdeutschland zugezogen war. Dort war der Judosport bereits etabliert. Jede Menge Päckchen wurden in Richtung Osten geschickt: Die Mutter des Sportkameraden nähte Anzüge und Gürtel, wir waren gerettet. Die Gürtel für die einzelnen Kiu-Grade sind farbig, unsere waren leider alle weiß. In einigen Küchen färbten nun Mütter und Ehefrauen die Gürtel entsprechend den Vorgaben. Es wurde sehr bunt beim Training.

Die TGH Wetter war in der hiesigen Gegend Vorreiter mit dem Judo-Angebot. Erst nach und nach kamen neue Vereine in der Umgebung hinzu. Jetzt war es auch möglich, Wettkämpfe auszutragen. Problematisch waren nur die Hin- und Rückfahrten. Nicht für Konni.

Pendelverkehr mit Halbwüchsigen

Er hatte ein Motorrad-Beiwagengespann. Treffpunkt war der Bahnhof Wetter. Wer nicht selbst fahren konnte, wurde im Pendelverkehr von Konni befördert. Dabei (nicht verkehrsgerecht) waren wir Halbwüchsigen auch schon mal zu zweit im Beiwagen. Es ist immer jutjejangen! Zu damaliger Zeit war das Vereinsleben viel intensiver als heute. Bedingt auch durch die sehr schlechten Wohnverhältnisse. Eine Vereinsgaststätte war wichtig. Wir trafen uns in der Gaststätte Hollkott in der Harkortstraße. Dort gab es auch einen Saal mit Bühne. Gut für unsere Vereinsfeiern; kleine Stücke wurden eingeübt und bei der Feier aufgeführt – heute unvorstellbar. Zur TGH und den anderen Abteilungen wurde natürlich enger Kontakt gehalten, und es wurden Handlangerdienste beim Bau des TGH-Platzes auf dem Harkortberg, beim Harkortbergfest usw. geleistet. Eine schöne Zeit.

Als Ausbilder Erlerntes weitergegeben

Berufsbedingt habe ich Wetter und den Verein verlassen, nur noch lockeren Kontakt gehalten. Das bei Konni Erlernte hat mir auch berufliche Vorteile verschafft; als Ausbilder konnte ich das Erlernte weitergeben. Bei meiner Rückkehr nach Wetter hatte ich eine neue Passion, die Freiwillige Feuerwehr. Die Ideale, die Konrad Nitsche vermittelt hat, bleiben unvergessen.“