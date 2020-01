Wettersche Blumenladen unterstützt Spenden-Aktion

Tausende Häuser stehen an der australischen Ostküste in Flammen, ganze Waldstücke brennen nieder, Millionen Tiere sind bereits gestorben, und die Menschen bangen um ihre Heimat, ihre Existenz und ihr Leben. Seit Wochen schon breitet sich das Buschfeuer immer weiter aus. Bilder, die um die Welt gehen. Und Bilder, die Menschen zum Nachdenken bewegen – auch im Ennepe-Ruhr-Kreis. Einer dieser Menschen ist Manuela Gabriel aus Gevelsberg.

„Ich male Steine für Australien, aber ich möchte nicht alleine malen! [...] Ich brauche euch dazu!“, schreibt sie am Dienstagmorgen auf Facebook. Sie möchte ihre Nachbarn, Freunde und Familie dazu ermutigen, sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Manuela Wolf hat sie sofort mit dem Bemalen der Steine begonnen. Einige von ihnen gibt es jetzt im wetterschen Blumenladen „Rosige Zeiten“ in der Königstraße 15. Gegen eine kleine Spende können sie erworben werden. Mit der Spende soll den Menschen in Australien durch die schwere Zeit geholfen werden. „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Reichen genug spenden. Auch wir können etwas tun. Ich bin nur ein kleines Lichtlein, aber ich möchte helfen. Wir können helfen! Zusammen geht alles viel besser, und es könnte ein großes Licht werden“, sagt die 52-Jährige und hofft auf viele Unterstützer.

Kleine Verkaufsplätze gesucht

„Vielleicht gibt es Geschäftsinhaber hier, die uns eine kleine Ecke zur Verfügung stellen, um unsere Produkte für kleines Geld, aber für eine ganz wichtige Sache zu verkaufen“, schreibt sie in ihrem Post weiter. Und es dauert nicht lange, bis auch Marion Schmitt, Inhaberin von „Rosige Zeiten“, auf den Beitrag aufmerksam wird. „Für mich war sofort klar: Da möchte ich helfen. Also habe ich ihr eine Nachricht geschrieben.“

Herdecke Wetter Sachspenden und Räume Aktuell sind Manuela Gabriel und Manuela Wolf aus Gevelsberg noch auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten im Ennepe-Ruhr-Kreis, wo sie ihre Steine zum Verkauf gegen eine kleine Spende auslegen können. Des Weiteren würden sich die Frauen auch über kleinere Sachspenden in Form von Steinen –sei es gesammelt oder gekauft – freuen. Im wetterschen Blumengeschäft „Rosige Zeiten“ in der Königstraße sind die Steine während der Öffnungszeiten erhältlich. Für die kleineren Steine wünschen sich die Frauen eine Spende in Höhe von einem Euro und für die größeren Steine in Höhe von drei Euro.

Noch am gleichen Tag fährt Manuela Gabriel gemeinsam mit ihrer Freundin zum wetterschen Blumenladen, um sich mit Marion Schmitt zu treffen. „Ich habe ihr gleich gesagt, dass ich ihr nicht beim Bemalen der Steine helfen kann“, sagt Schmitt mit einem Lachen. „Aber ich kann ihr eine kleine Ecke in meinem Geschäft freiräumen. Immerhin geht es hierbei um eine gute Sache.“ Es ist nicht die erste Spendenaktion, die die Besitzerin des Blumenladens unterstützt. „Ich helfe einfach gerne. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass das Geld auch wirklich bei den Betroffenen ankommt.“ In den kommenden Tagen möchte Manuela Gabriel daher bei der Sparkasse ein Spendenkonto eröffnen. „Heute habe ich niemanden mehr erreicht“, sagt sie. Zudem sei sie derzeit auf der Suche nach einer geeigneten Organisation, damit am Ende auch wirklich alle Spenden in Australien ankommen.

Gemeinsam mit Manuela Wolf hat Manuela Gabriel die Steine liebevoll bemalt. Foto: Ramona Richter

Und sie hat weitere Ideen, wie man gemeinsam den Opfern der Buschbrände in Australien helfen könnte. „Vielleicht könnten die Schulen im Kunstunterricht das Thema Australien aufnehmen, und wir machen eine Ausstellung im Kreis, um die Bilder zu versteigern oder zu verkaufen.“ Oder aber: „Die Näherinnen unter uns könnten aus ihren Stoffresten kleine Herzen nähen, auf denen mit Stofffarbe Australia geschrieben steht.“

Trauerbewältigung

Helfen und Gutes tun – das liegt der Gevelsbergerin am Herzen. Dabei ist sie erst vor wenigen Jahren auf die Idee gekommen, selbst Steine mit kleinen Motiven zu bemalen. „Meine Tochter hat so etwas ähnliches in den Sozialen Medien gesehen. Daraufhin haben wir gemeinsam angefangen, unsere eigenen Steine zu bemalen“, erinnert sie sich. Dabei hat das Malen für die Gevelsbergerin eine ganz besondere Bedeutung. „Für mich ist es eine Art der Trauerbewältigung. Ich muss malen, sonst werde ich irre.“ Erst vor wenigen Wochen ist ihre Mutter verstorben. Ihr Mann verstarb im vergangenen Jahr an Weihnachten. Aber besonders nah geht ihr auch heute noch der Tod ihrer Tochter. „Sie war damals 16 Jahre alt. Das ist nun vier Jahre her“, sagt sie.

Nun möchte sie den Menschen, die in Australien trauern, helfen. Daher haben die Frauen ein Herz auf die Steine gemalt, auf denen entweder zusätzlich ein Koala oder aber das Wort „Australia“ zu sehen ist. Dass ihr Facebook-Beitrag so schnell weite Wellen schlägt, hätte sie am Morgen nicht gedacht. „Es gab schnell Zuspruch in Form von vielen Kommentaren und Likes. Zudem hat sich ein weiterer Laden in Wetter bei mir gemeldet, der unsere Steine demnächst verkaufen möchte.“ Doch sie weiß auch, dass nicht alle diese Leidenschaft teilen. „Mein Beitrag in der Gevelsberger Gruppe wurde ohne Grund gelöscht.“