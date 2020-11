Wetteraner spiegelt mit „Lost Places“-Fotos den Krisenalltag

Gefühle der Ungewissheit und Isolation, der Verfremdung und Vergänglichkeit – in dieser Krisenzeit sind sie für sehr viele Menschen zum alltäglichen Begleiter geworden. Der Wetteraner Kai Schröder hat sie auf eine höchst ästhetische Art und Weise in seinem ersten Buch sichtbar gemacht. Dabei ist „Lostventure“, was so viel bedeutet wie „Wagnis ins Ahnungslose“, vielmehr als nur ein Buch. Es ist ein Kunstwerk, kombiniert aus Schwarz-Weiß-Fotografien, Transparentseiten mit Zitaten bekannter Denker und kurzen Texten, die die zwölf Kapitel einleiten.

Verfallen, aufgegeben, verrottet

Wer es aufschlägt entdeckt Orte und Welten, an denen nichts mehr so ist, wie es einmal war. Spürt die Atmosphäre dort und fühlt dabei zugleich das, was gerade hier in unserer Welt passiert. „Dabei sind die Fotos nur Metaphern für die Situation, die wir alle gerade erleben“, sagt der Künstler. „Das Selbstverständliche, das Normale, das Alltägliche existiert nicht mehr.“

Als Kai Schröder vor fünf Jahren durch ganz Deutschland und das Nachbarland Belgien tourte, um verlassene Orte, lost places, zu fotografieren, ahnte noch niemand etwas von Corona. Er lichtete Details einer längst aufgegebenen Militärkaserne ab, hielt die Kamera in die Ruinen einer verfallenen Klinik, auf ein verrottetes Fahrzeug und in ein unbewohntes Haus am See. Die meisten Motive entstanden in der Ferne, einige wenige zeigen auch Verlorenes, Aufgegebenes ganz in der Nähe – so etwa die Fotos von der Hasper Industriebrache Brandt. Die Pläne für das Buch existierten schon lange; jetzt hat die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen auf den Menschen wie ein Katalysator auf Kai Schröders künstlerisches Schaffen gewirkt.

Sichtbare Sinfonie des Verfalls

„Lost, verloren, ist das Jugendwort des Jahres. Lost sind wir alle im Moment, orientierungslos, weil wir nicht wissen, wo die Reise hingeht. Mein Buch spiegelt genau das wider – genau das, was zur Zeit in der Gesellschaft passiert. Es ist eine visuelle Metapher zu den gesellschaftlichen Veränderungen geworden, zu der gigantischen Schock-Metamorphose, die jeden von uns trifft“, sagt der 41-Jährige. Nichts an seinem Buch sei Illusion, nichts geschönt. „Die Fotos sind angelehnt an die analoge Fotografie, sie erfuhren so wenig Manipulation wie möglich. Für mich ist es eine Liebeserklärung an die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie und eine visuelle Sinfonie des Verfalls.“

Keine heile Welt

Eine positive Grundstimmung, nein, die vermittle sein Werk in der Tat nicht, sagt der Wetteraner. „Das soll es auch nicht. Ganz im Gegenteil; es legt den Finger in die Wunde. Und der Betrachter der Fotos erlebt das, was gerade dort passiert. Gefühle von Einsamkeit, Isolation und Vergänglichkeit. Die Bilder sind ästhetisch-destruktiv, sie vermitteln keine heile Welt.“ 211 Seiten füllen den großformatigen Bildband, 146 Seiten die kleinere Version. Kai Schröder beschreibt den Prototypen als „konzeptionelles Designwerk, das durch Optik, Haptik und Inhalt überzeugen soll“. Die Bücher offenbaren Orte, „die einmal gelebt haben, die mal alltäglich waren. Kaum sind sie es nicht mehr, holt sich die Natur die Orte zurück. Aber das Selbstverständliche, das Alltägliche und Normale existiert nicht mehr“. Insofern seien die Fotos ein „kompletter Spiegel dessen, was aktuell draußen passiert. Denn dort ist auch nichts mehr alltäglich“, sagt Kai Schröder.

Kampf um Finanzierung

Der Wahl-Wetteraner, der in Hagen geboren wurde und in Herdecke aufwuchs, würde sein Buch gern in den Händen vieler interessierter Menschen sehen. Verlagsverhandlungen ziehen sich aber in die Länge, und so kämpft der Künstler darum, die Kosten für die Produktion selbst stemmen zu können: „Sobald ich es produzieren kann, geht es los“, versichert er.

Zwar hat Corona auf der einen Seite die Realisierung seines Kunstwerks beschleunigt, auf der anderen Seite verhindert die Pandemie aber auch jede öffentliche Präsentation: „Ich wollte eine Ausstellung zu den Lostventures machen, die alle Sinne anspricht. Mit Geräuschen, Sound, Licht und Raumgestaltung sollte die Atmosphäre der verlassenen Orte besser transportiert werden. Das geht ja momentan alles nicht“, bedauert er. Aber als Künstler, dessen Thema die Auseinandersetzung mit extremen Kontrasten ist, weiß er nur zu gut, dass zu Schwarz das Weiß gehört wie das Gute zum Bösen. So wird auch die derzeitige Situation nicht bleiben; denn auf Dunkelheit folgt Licht. Mehr Fotos unter www.wp.de/wetter-ruhr

Zur Person

Kai Schröder,geb. am 10. Dezember 1979 in Hagen, wuchs in Herdecke auf und zog mit 19 Jahren nach Iserlohn, um dort eine Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten zu absolvieren.

Nach dem Abi studierte er in Wuppertal Designtechnik und Drucktechnik auf Lehramt, beschloss aber währenddessen, sich im gestalterischen Bereich selbstständig zu machen. Das setzte er 2010 erfolgreich in die Tat um. 2017 wechselte er in eine Festeinstellung und arbeitete als Creative Director und Designer für ein Hagener Modebrand.

Seit August baut Kai Schröder, der illustrativ, konzeptionell und grafisch tätig ist, seine Selbstständigkeit wieder auf. Interessenten und mögliche Sponsoren für sein Buch „Lostventure“ können sich per Mail an ihn wenden: hello@blacktivity-ks.com

Weitere Informationen über seine Arbeit findet man unter www.blacktivity-ks.com