Wetteraner sorgen sich um Zukunft des Café Heiner

„Wir haben gehört, dass das Café Heiner schließen wird. Das hat uns alle aufgeschreckt; denn gerade in Alt-Wetter gibt es ja sonst kaum etwas. Von einer Schließung wären vor allem alte Leute betroffen“, sagt die Wetteranerin Karin Fricke. Bestürzt habe sie davon erfahren, dass es Unstimmigkeiten zwischen dem Café-Betreiber und der Eigentümerfamilie gebe. Die Redaktion hat nachgefragt.

Mieter kommen schon zum Frühstück

„Ich würde es gerne weitermachen, wenn man mir den Vertrag verlängert“, sagt Volker Wetzel, dessen aktueller Pachtvertrag Ende des Jahres ausläuft. Er spricht von Differenzen mit Familie Völker, die das historische Krankenhaus vor acht Jahren erwarb und umbaute. Mehr möchte der Wittener nicht sagen, nur so viel: Solange diese Differenzen nicht aus dem Weg geräumt seien, sehe er keine Chance, weiterzumachen. Für die Mieter hingegen sei der Cafébetrieb wichtig.

Friedhof in der Nähe

„Was meinen Sie, was hier beim monatlichen Mietertreffen los ist. Da ist es hier voll. Generell kommen viele Mieter zum Frühstück, zum Mittagessen und auch zum Kaffeetrinken am Nachmittag. Ich bin ja froh, dass es so gut angenommen wurde. Von der Frequenz der Gäste her ist wirklich alles ok. Deswegen sind viele dieser Gäste ja auch traurig über die Entwicklung“, so Volker Wetzel. Weil der städtische Friedhof nur ein paar Meter entfernt liegt, gehen auch Trauergesellschaften gern ins Café Heiner. Volker Wetzel: „Letzte Woche hatte ich drei Trauerfeiern.“

Völker kauft Gebäude Der Unternehmer Heinrich Völker aus Witten hatte das über 120 Jahre alte denkmalgeschützte Krankenhaus-Gebäude 2012 erworben und es nach umfangreichen Sanierungsarbeiten zu einer Seniorenwohnanlage umgebaut. 28 Wohnungen sowie im Erdgeschoss Räume für u.a. Fußpflege und Cafeteria entstanden in der einstigen Klinik. Die ersten Bewohner konnten schließlich Mitte 2014 ihre barrierefreie Wohnung beziehen.

Der gelernte Koch betreibt das Café gemeinsam mit einer festangestellten Mitarbeiterin und einer 450-Euro-Kraft. Dass er im kommenden Monat 70 Jahre alt wird, lässt ihn ziemlich kalt: „Ich habe Spaß an der Sache und bin außerdem mit Herzblut dabei.“ Mit 14 habe er seine Lehre zum Koch und Restaurantfachmann begonnen, blickt er an seiner beruflichen Anfänge zurück. „Ich habe die Welt gesehen und gearbeitet, wo andere Urlaub machen – in der Schweiz, in Kanada und Asien. Ich war noch keine 18, da habe ich schon in der Schweiz. Und habe immer mit jungen Menschen zusammen gearbeitet. Das hält auch jung“, so Wetzel.

Mittagessen auch außer Haus

Eine Zeit lang hatte er das Café während der Corona-Krise nur von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet – „da kam niemand fürs Frühstück hierher“. Jetzt läuft auch das wieder, ebenso wie sein Mittagessen, das er auch außer Haus liefert. Und von dem er weiß, dass es besonders bei Senioren sehr beliebt ist. „Gerade noch war eine Herdeckerin hier, deren Mutter meinen Sauerbraten so gerne mag. Sie wollte wissen, wann es den das nächste Mal gibt, aber er steht nur einmal im Monat auf der Speisekarte“, so Wetzel schmunzelnd. Auch Rouladen könne er jeden zweiten Sonntag anbieten – „das kochen die alten Leute nicht mehr selbst“. Dann hält er kurz inne und wendet den Blick gen Zukunft: „Ich würde gern bleiben, wenn die Differenten beigelegt wären.“ Unterstützung bekomme er dabei wohl auch: „Viele Mieter planen noch eine Petition bezüglich der Fortsetzung.“

Café soll geöffnet bleiben

Und was sagt Nina Völker, als Geschäftsführerin der Völker GbR auch Eigentümerin der Seniorenwohnanlage an der Gartenstraße 35, zu den genannten Differenzen? Details gebe sie in der Öffentlichkeit selbstverständlich nicht preis, „aber wir sind bemüht, dass das Café geöffnet bleibt – unter der Leitung von Volker Wetzel oder gegebenenfalls unter der eines Nachfolgers.“ Ob sie denn eine Chance sehe, dass der jetzige Pächter auch über das Vertragsende (Ende des Jahres) hinaus das Café Heiner betreibt? „Es stehen noch Gespräche aus, die hoffen lassen, dass sich noch alles zum Guten wendet“, sagt Nina Völker.