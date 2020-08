Wetteraner schreibt über die lustigen Seiten des Alltags

Wetter. 100 Gelegenheiten: Ernst Hellmann (80) aus Wetter möchte mit seinem neuen Buch die Leser zum Schmunzeln und zum Nachdenken bringen.

Die Freude am Hund, der Frust über die Politiker – alltäglichen Beobachtungen entsprungen sind die meist nicht sonderlich langen Gedichte von Ernst Hellmann. Knapp hundert hat er in den letzten drei Jahren zu Papier gebracht und jetzt als Buch veröffentlicht. Es ist sein zweites Buch, und vielleicht auch sein letztes.

„Der Alltag ist meine Quelle“, sagt Ernst Hellmann, „im Alltag erlebt, hört und sieht man am meisten.“ Im Haus und in der Natur lässt Hellmann den Blick schweifen, beobachtet Ausschnitte, Szenen, kleidet seine Erlebnisse und Reflexionen in Reime, lässt sie auf eine Pointe zusteuern. Ist er ein lustiger Typ? „Ich lache gerne“, sagt der 80-Jährige, „aber es muss auch ein bisschen Sinn dahinter stecken.“

Am Anfang standen Reisebeschreibungen

Angefangen hat er mit Reiseschilderungen. Er hat „alle Kontinente der Welt bereist, war in Afrika, tourte als Student per Anhalter durch Kanada und die USA, besuchte mit seiner Frau ganz Europa.“ So steht es auf dem Rücken seines neuen Buches. Es trägt den Titel „Meine Gedanken“ und versammelt Gedichte und Geschichten – wobei die Geschichten in den Gedichten stecken. Die Form, der Reim, muss sein.

„Meine ganze Familie hat mich bei dem Buch unterstützt“, berichtet Hellmann, „ich schreibe, meine Frau macht Korrektur, und unser Sohn druckt aus – reines Teamwork also.“ Im Familienkreis hat er auch mit dem Vorlesen seiner Texte angefangen. Aber längst zieht er mit seinen Geschichten in Gedichten hinaus in Altenheime, Krankenhäuser, Kirchengemeinden oder auch ins Herdecker Stiftsplatztheater. Wäre da nicht Corona.

Im Moment fehlt dem Autor sein Publikum. „Ein privater Geburtstag geht noch. Aber sonst darf man mich nirgends reinlassen“, sagt Ernst Hellmann über diese Seite der Pandemie. Den Schwung zum Schreiben lässt er sich aber nicht nehmen. „Es kommen Zeiten, wo ich wieder vorlesen kann“, zeigt er sich überzeugt. Ob es dann auch noch einmal zu einem neuen Buch kommen wird? Seit Drucklegungen hat er die ersten Texte schon wieder verfasst. Weitreichende Pläne will er mit 80 aber nicht mehr machen.

Wer das Buch zum Preis von 19,90 Euro erwerben möchte, sollte sich unter 02335/5715 mit dem Autor in Verbindung setzen.