Wetteraner erfüllt sich seinen Traum vom Hörbuchleser

Die Welt – eine Lüge! Im Schatten – ein tobender Krieg. Es sind Szenen aus einer Fantasiewelt, die Kris Köhler seit gut einem Jahr einspricht. Zu hören auf diversen Hörbuch- und Streamingplattformen. Der 39-Jährige Wetteraner arbeitet nicht nur als Schauspieler und Coach, sondern seit einigen Jahren auch als Hörbuchsprecher. Nun wurde er sogar für den Lovely-Books Leserpreis 2019 – dem größten Buchpreis im deutschsprachigen Raum – nominiert. Und das mit gleich zwei Hörbüchern von Autor Andreas Suchanek – „Das Erbe der Macht“ Band 7 und Band 8. Am Ende landete er auf den 31. und auf den 32. Platz. „Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man nur einen Platz hinter Sebastian Fitzek landet“, so Köhler. Dabei wollte er vor gut zwei Jahren noch alles hinschmeißen.

Eine Achterbahn der Gefühle

„Nach vier Jahren im Geschäft dachte ich mir: Vielleicht muss man sich von dem Traum, Bücher zu vertonen, verabschieden. Denn ich hatte das Gefühl, dass ich nicht weiter komme damit“, sagt der 39-Jährige, der zu der Zeit noch alle Aufnahmen in Eigenregie produzierte. „Der Zeitaufwand ließ sich einfach nicht mehr mit dem, was wir sonst noch im Alltag zu tun hatten, vereinbaren.“ Seine Frau Mona arbeitet ebenfalls als Schauspielerin und liest, wie ihr Mann, live vor. Mit dem Autor Andreas Suchanek ist Kris Köhler durch Zufall zusammengetroffen.

Das war 2017 auf der Phantastika – einer Veranstaltung seines ersten Verlegers, bei der er als Moderator unterwegs war. „Irgendwann kam ich mit den Mitarbeitern eines Karlsruher Verlags ins Gespräch, dessen Chef am nächsten Tag aus seinem Buch vorlesen sollte. Da er jedoch aufgrund von Schüttelfrost und anderem nicht schlafen konnte, kam er leichenblass zu mir und fragte mich, ob ich nicht die Lesung übernehmen könne.“ Ein besonderer Moment für den 39-Jährigen. „Er filmte die Lesung und postete die Aufnahme wenig später in den sozialen Netzwerken. Das Video brachte so viel positives Feedback. Das war einfach unglaublich.“

Kris Köhler bevorzugt nach wie vor das gedruckte Werk für seine Lesungen. Foto: Matthias Bastkowski / WP

Ein Jahr lang herrscht Stille. Dann endlich meldet sich der Autor bei Köhler. „Er meinte er habe einen Verlag gefunden, der die Hörbücher herausbringen möchte.“ Kris Köhler kann es nicht fassen – sein Traum vom Hörbuchsprecher ist zum Greifen nah. Doch dann der herbe Rückschlag: „Vier Wochen später erfuhr ich, dass der Verlag seine eigenen Sprecher habe, die das Buch nun einsprechen. Ich habe daraufhin damit abgeschlossen“, sagt er.

Anfänge im heimischen Studio

Doch die Online-Kritik der Leser bringt eine Wende. „Immer wieder fiel mein Name. Und auch Andreas Suchanek hatte sich einen Sprecher mit einer jüngeren, dynamischen Stimme gewünscht, der näher an den Charakteren dran ist.“ So kommt es, dass Köhler zunächst die Bände vier bis sechs und schließlich alle zwölf Bände der ersten Staffel einsprechen darf.

„Es macht einfach Spaß. Es sind Bücher, die ich selbst verschlingen würde“, so der Fantasie-Liebhaber, der heute seine Aufnahmen in einem Dortmunder Tonstudio macht. Noch vor zwei Jahren saß er im heimischen Tonstudio. „Wir haben uns 2012 dazu entschlossen, uns ein eigenes, kleines Studio zu kaufen, um erste Aufträge annehmen zu können. Denn meist muss man schnell eine gute Qualität abliefern. Aber es ist auch eine zeitintensive Arbeit, wenn man alles selbst einsprechen und bearbeiten muss.“ Heute braucht er mit Hilfe des Tonstudios knapp zwei Tage pro Band. Eine komplette Produktion des Bandes inklusive Korrektur und Veröffentlichung dauere in der Regel zwei Monate. „Länger als vier Stunden am Stück kann ich nicht sprechen. Danach bin ich körperlich echt fertig“, sagt er. „Während des Einsprechens bin ich so fokussiert auf die Aufnahme und den Text. Die Konzentration, die man dafür aufbringen muss, ist anstrengend auf Dauer.“ Dennoch möchte er auch in Zukunft weitere Bücher einsprechen. „Ich würde gerne einmal ein Buch von Karl Meier einlesen. Immerhin habe ich von ihm alle Bücher im Schrank stehen.“

Und noch ein Ziel hat der 39-Jährige. „Ich wollte mich schon immer mal als Synchronsprecher ausprobieren. Aber das habe ich bislang noch nicht geschafft. Vielleicht wird es ja im kommenden Jahr klappen.“ Mit dem Wunsch steht er bei sich daheim nicht allein. „Eigentlich wäre das für uns alle etwas: Für meine Frau, meine Kinder und für mich.“