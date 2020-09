Bei der Stichwahl in Wetter am 27. September entscheidet sich, wer in den nächsten fünf Jahren Bürgermeister der Stadt sein wird.

Kommunalwahl 2020 Wetter: Was Wähler zur Stichwahl wissen sollten

Wetter. Stichwahl in Wetter: Am 27. September gibt es eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Wer tritt an? Wer unterstützt wen? Infos gibt es hier.

Am 27. September kommt es in Wetter zu einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt .

Antreten werden der amtierende Bürgermeister Frank Hasenberg (SPD) und Karen Haltaufderheide (Grüne)

In Wetter kommt es nach den Kommunalwahlen 2020 zu einer Stichwahl zwischen dem amtierenden Bürgermeister Frank Hasenberg (SPD) und seiner Herausforderin Karen Haltaufderheide (Grüne). Wer am Ende die Verwaltung in Wetter anführen wird, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bei der Stichwahl.

Wie viele Stimmen benötigt der Wahlsieger?

Um als Sieger aus der NRW-Kommunalwahl hervorzugehen, müssen die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Ist das Ergebnis uneindeutig, werden die Wähler erneut zur Wahlurne gebeten. Zur Wahl stehen dann aber nur die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.

Die Stichwahl findet in der Regel zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang statt – ebenfalls an einem Sonntag. In diesem Jahr ist der Termin für die Stichwahl der 27. September.

Hasenberg hatte bei der Kommunalwahl 46,89 Prozent der abgegebenen Stimmen geholt, Haltaufderheide lag bei 20,07 Prozent. Insgesamt gab es sechs Kandidaten. Wie sich die Wahlberechtigten, die zuvor die anderen Kandidaten unterstützt hatten, jetzt entscheiden, bleibt abzuwarten.

Stichwahl: FDP in Wetter möchte vorerst keine Wahlempfehlung abgeben

Die CDU hat öffentlich dazu aufgerufen, die Grünen-Politikerin zu unterstützen, nachdem ihr Kandidat aus dem Rennen war. Die beiden Wählergemeinschaften Bürger für Wetter und die Christlich-Sozialen Reformer verhalten sich neutral.

Die FDP möchte vorerst keine Wahlempfehlung für die Stichwahl aussprechen, da sich ja auch die Frage stellt, auf welche Ratsmehrheit der künftige Bürgermeister setzt. Momentan schließt die FDP aber auch nicht aus, kurz vor der Wahl noch eine Empfehlung zu geben.