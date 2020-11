Wetter vor 300 Jahren: Bürger kämpfen gegen Bürgermeister

Die Entscheidung vom 18. März 1728 der auch für die Grafschaft Mark zuständigen Regierung in Kleve, in der alle gegen den Bürgermeister Peter Engelbert Pothmann in Wetter erhobenen Vorwürfe bezüglich seiner Amtsführung als unbegründet zurückgewiesen wurden.

Wetter. Diebstahl, Steuerbetrug und Anstiftung zum Meineid in Wetter - nicht alles muss stimmen, was einem Bürgermeister nachgesagt wird.

Gerade erst ist in Wetter ein neuer Bürgermeister gewählt worden, und ein Amtsinhaber auf der ganz großen Bühne der Politik muss gehen. Wie sehr sich Bürger und und Amtsträger in früherer Zeit aneinander gerieben haben, zeigt dieser Bericht, denn heftiger politischer Streit herrschte in der Bürgerschaft der Stadt Wetter zu Beginn der 1720er Jahre. Eine Gruppe von Einwohnern intrigierte schon seit einiger Zeit gegen den damaligen Bürgermeister Peter Engelbert Pothmann mit der Absicht, ihn aus dem Amt zu treiben. Der Konflikt gipfelte in einer Anzeige gegen den Bürgermeister beim König und einem langjährigen Prozess.

Was der eigentliche Grund für die Angriffe auf den Bürgermeister war, lässt sich aus den im Stadtarchiv Wetter erhaltenen Akten nicht ersehen. In einer Klageschrift werden aber immerhin rund 400 Fälle von angeblichen Pflichtverletzungen und Pflichtversäumnissen des Bürgermeisters aufgelistet. Danach soll Pothmann unter anderem nie oder doch nur sehr selten zu den Pflichtarbeiten der Bürger für die Gemeinde erschienen sein und auch keinen Vertreter geschickt haben, um die Arbeiten zu organisieren und zu überwachen, was aber nach altem Herkommen zu den Amtspflichten des Bürgermeisters gehörte.

Beschwerde beim König

Eine andere Pflichtverletzung, die man dem Bürgermeister anlastete, betraf das Flügeln an der Ruhr. Bei dem Flügeln oder Kribben handelte es sich um die Befestigung des Ruhrufers zum Schutz der Gemeindewiesen in der Ruhr-Aue. Diese Arbeiten hat Pothmann laut der Anzeige ebenfalls zum „großen Schaden“ für die Gemeinde nicht regelmäßig durchführen lassen.

Sogar echte Straftaten wurden dem Bürgermeister von seinen Gegnern nachgesagt. Danach hatte er Bohlen, die für die Brücke über die Ruhr bestimmt waren und der Gemeinde gehörten, von seinem Knecht heimlich wegfahren und für den Bau seines neuen Hauses im Dorf Wetter verwenden lassen. Später habe er sogar den Steuereinnehmer Ludwig Fischer gedrängt, eidlich zu erklären, die Bohlen gehörten ihm. Das sei von diesem aber abgelehnt worden, weil es nicht der Wahrheit entsprach.

Ein anderer Vorwurf beinhaltete, dass Pothmann unter Verwendung des Namens eines Bürgers in Wetter einem Bekannten seines Schwagers in Hagen erlaubt hatte, ein Fohlen auf die Gemeindeweide in der Ruhr-Aue zu treiben, die ausschließlich aber den Einwohnern von Wetter vorbehalten war. Auch habe er ebenfalls zum Schaden der Gemeinde dafür nur 2 Reichstaler jährlich berechnet, obwohl dafür mindestens fünf Reichstaler fällig gewesen wären.

Möglicherweise war Pothmann aber auch eine streitbare Person. Jedenfalls wird er in den Klageschriften beschuldigt, dem seit 1679 in Wetter tätigen lutherischen Pastor Wennemar Heinrich Trippler, als er mit diesem im Streit lag, das Recht verweigert zu haben, seine vier Kühe auf die Gemeindeweide zu treiben. Dazu war der lutherische Ortspfarrer aber nachweislich berechtigt. Zwei der Kühe hat Pothmann pfänden und eigenmächtig verkaufen lassen. Auch versuchte Steuerhinterziehung wurde dem Bürgermeister von den ihn attackierenden Bürgern vorgeworfen.

Tatsächlich hatte Pothmann sich 1722 mit der Begründung, als Beamter sei er nicht steuerpflichtig, geweigert, die vom jeweiligen Viehbestand erhobene staatliche Steuer (Kontribution) zu entrichten. Nachdem aber auf Grund einer Beschwerde der Bürgerschaft beim König klargestellt worden war, dass auch Beamte die staatliche Steuer entrichten müssten, war der Steuerbetrag jedoch nachträglich – allerdings in Raten – von Pohlmann bezahlt worden, wie eine vom Steuereinnehmer Fischer ausgestellte Quittung belegt. Die Gegner des Bürgermeisters beschwerten sich auch, dass Pohlmann öffentlich über die Gemeinde geschimpft und diese „geschmäht“ habe.

Kritiker von Format

Wer die Bürger waren, die den Bürgermeister Pothmann derart anfeindenden und wegen mangelhafter Amtsführung und Pflichtversäumnis schließlich anzeigten, um ihn aus dem Amt zu entfernen, lässt sich nicht mehr feststellen. Nur zwei Personen davon sind bekannt – und die waren Schwergewichte in der Gemeinde. Bei dem einen handelte es sich um den ehemaligen Bürgermeister D. Funcke. Von diesem war Pothmann nämlich öffentlich der Vernachlässigung seiner Amtspflichten als Bürgermeister bezichtigt worden. Pothmann hatte darauf geantwortet, er habe „den Teuffel“ an den Gemeindesachen und wolle sich um seine eigenen Sachen kümmern. Hierbei muss man berücksichtigen, dass die Bürgermeister ihr Amt damals ehrenamtlich und neben ihrem Beruf ausübten.

Die zweite Person war der in Wetter ansässige landesherrliche Richter Johann Heinrich Erckels. Dieser hatte Pothmann - ebenfalls öffentlich - als „Schelm“ bezeichnet und als nicht wert, die Stelle eines Bürgermeisters zu besitzen. „Schelm“ in der damaligen Bedeutung bezeichnete aber einen Betrüger, Dieb und überhaupt einen verworfenen Menschen.

Prozessende nicht mehr erlebt

Ob die genannten und all die anderen gegen Bürgermeister Pothmann vorgebrachten und in den Prozessakten enthaltenen Vorwürfe auch so und voll zutrafen, lässt sich nicht mehr feststellen. In dem 1722 begonnenen Prozess kam es nach sechs Jahren jedoch zu einer ersten Entscheidung, und zwar zugunsten Pohlmanns.

Am 18. März 1728 stellte die für die Grafschaft Mark zuständige Regierung in Kleve fest, dass sämtliche Anschuldigungen gegen Peter Engelbert Pothmann unbegründet seien. Doch dagegen klagten die Gegner des Bürgermeisters. So zog sich das Verfahren noch weitere sechs Jahre hin.

Es endete schließlich 1734 mit einem endgültigen Freispruch Pothmanns. Den hat Pothmann aber nicht mehr erlebt. Er war bereits 1728 verstorben und der Prozess war von seinen Erben weitergeführt worden.