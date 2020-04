Wetter und Herdecke bereiten sich auf neue Corona-Regeln vor

Ein Zettel an der Tür eines Schuhgeschäfts in Herdecke weist auf die neuen Bestimmungen hin, wonach viele Läden nach der langen Pause wegen der Coronavirus-Pandemie am 20. April wieder öffnen dürfen.

Wetter/Herdecke. Vorbereitungen: Der Einzelhandel öffnet auch in Wetter und Herdecke wieder ab Montag. Ordnungsamt im Dialog wegen Hygienevorschrift und Abstand.

Ab Montag, 20. April, können laut Beschluss der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten Geschäfte des Einzelhandels bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder geöffnet werden. Das gilt natürlich auch für die Einzelhandelsgeschäfte in Wetter und Herdecke.

Da in der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen keine konkreten Vorgaben hinsichtlich eines Hygienekonzepts formuliert seien, klären Mitarbeitende des städtischen Ordnungsamtes Wetter seit Freitag mit den Einzelhändlern, wie Hygienevorschriften und Abstandsregelungen in und vor den Geschäften eingehalten werden können. Hier geht es etwa um Spuckschutz an den Kassen, wie viele Menschen sich gleichzeitig in einem Geschäft aufhalten dürfen (ein Mensch pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche) und wie die Abstandsgebote vor den Geschäften eingehalten werden können, wie die Stadt mitteilt.

Ausbreitung verlangsamen

Das Ordnungsamt werde verstärkt kontrollieren, ob diese Regeln von den Einzelhändlern und natürlich auch von den Kundinnen und Kunden beachtet werden. Das Ziel aller Maßnahmen sei, trotz dieser leichten Lockerungen die Ausbreitung des Corona-Virus weiterhin möglichst zu verlangsamen.

„Wir sind für die Einzelhändler da. Konkrete Fragen dazu beantworten Mitarbeitende des Ordnungsamtes und die städtische Wirtschaftsförderung gern“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. „Wir freuen uns alle, dass wir diese Lockerungen jetzt so durchführen können. Aber wichtig bleibt dabei weiterhin die Wahrung der Hygieneregeln und die Einhaltung des Abstandsgebotes – wie das die breite Bürgerschaft bis hierher und mit viel Geduld getan hat. Dafür möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken. Lassen Sie uns diese Haltung bewahren. So kommen wir alle gemeinsam durch diese schwere Phase!“

Schutzverordnung aktualisiert

In Herdecke hat die Stadtverwaltung die am 20. April 2020 in Kraft tretende Coronaschutz-Verordnung des Landes NRW aufgenommen und in ihre Schlagwortliste (auf www.herdecke.de/corona) aktuell eingearbeitet. In dieser kompakten Übersicht von A bis Z erfahren Internet-Nutzer Wissenswertes über geöffnete und geschlossene Einrichtungen, Verhaltensregeln sowie Hinweise zur Abfallentsorgung, zu Abhol- und Lieferdiensten oder Zahnärzten und Zügen.