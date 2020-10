Wetter: Internationale Gartenausstellung in der Kaiserstraße

Informationen zur Internationalen Gartenausstellung in der Kaiserstraße 88: Baufachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer, Bürgermeister Frank Hasenberg und Nadine Schmutzler (rechts) von der Stadt Wetter haben in einem leerstehenden Ladenlokal Tafeln zur Flusslandschaft mittleres Ruhrtal aufgestellt.

Wetter. Wer sich in Wetter über die Pläne zur Internationalen Gartenausstellung 2027 informieren will, ist in der Kaiserstraße 88 richtig. An drei Tagen.

Gemeinsam wollen die Städte Wetter, Herdecke, Hattingen, Hagen und Witten Projekte für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 im Ruhrtal entwickeln. Dazu haben die Beteiligten auch Informationen kompakt auf Stelltafeln platziert.

Diese Ausstellung ist nach dem Auftakt in Herdecke nun in Wetter angekommen. In einem leerstehenden Ladenlokal an der Kaiserstraße 88 erfahren Bürger bis zum 22. Oktober einiges zu den IGA-Plänen: Baufachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer, Bürgermeister Frank Hasenberg und Nadine Schmutzler vom zuständigen Fachbereich der Stadt hoffen, dass sich viele für die elf Schautafeln interessieren. Zumal der Eintritt kostenlos ist, es gelten Corona-Bedingungen wie Maskenpflicht, Abstandswahrung oder einspurige Wegführung.

Die Auskünfte zur Flusslandschaft Ruhrtal sind ab sofort montags von 10 bis 12 sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Städtische Mitarbeiter oder Citymanager Martin Pricken stehen als Ansprechpartner bereit, Material liegt zur Mitnahme aus. Wer Vorschläge zur Nachnutzung des Wasserwerks Volmarstein als eines der beiden Ruhrfenster in Wetter (plus Freiheit) hat, kann Texte in eine Ideenkiste werfen.