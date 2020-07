Wetter: 31 Kinder und fünf Erzieher aus Kita in Quarantäne

Wetter/Ennepe-Ruhr. Das Gesundheitsamt muss zwei Kitas im Kreis testen, eine in Wetter und eine in Witten. Kinder und Mitarbeiten hatten Kontakt zu Infizierten.

Eine Kindertagesstätte in Wetter ist derzeit im Visier des Gesundheitsamtes des Ennepe-Ruhr-Kreises. Jedoch nicht, weil es dort positive Corona-Tests gab, sondern weil 31 Kinder und fünf Mitarbeiter als enge Kontaktpersonen eines infizierten Kindes ermittelt werden konnten.

„Die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen Quarantänezahlen gehen auf positive Befunde bei zwei Mitarbeitern eines Bauunternehmens zurück, das außerhalb des Kreises tätig ist. Sie wohnen in Witten und Wetter“, teilt der EN-Kreis mit. Die Testergebnisse liegen dem Gesundheitsamt seit Mittwoch vor. Die Kontaktpersonen der beiden Betroffenen, darunter ihre Kinder, wurden am Donnerstag getestet. „Die Abstriche der Kinder haben zum Teil ebenfalls zu positiven Ergebnissen geführt“, so das Gesundheitsamt. Davon sind gleich zwei Kindertageseinrichtungen im Kreis betroffen, eine in Wetter und eine in Witten. Welche Kitas konkret betroffen sind, dazu äußert sich der Kreis nicht. In Wetter hat das Gesundheitsamt 31 Kinder und 5 Mitarbeiter einer Kita als enge Kontaktpersonen ermittelt. Sie wurden am Samstag auf das Corona-Virus getestet. Die Ergebnisse liegen bereits vor, sie sind alle negativ. Die am Freitag verhängte Quarantäne gilt dennoch 14 Tage lang.

In Witten gelten 21 Kinder und 12 Mitarbeiter einer Kita als enge Kontaktpersonen, auch sie sind seit Freitag in Quarantäne. Am Montagmorgen wurden sie getestet, die Ergebnisse stehen noch aus.

Insgesamt gibt es im Ennepe-Ruhr-Kreis 488 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 6. Juli, 9 Uhr), von diesen gelten 444 als genesen. Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb von 24 Stunden um zwei gestiegen. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit zwei Patienten mit Corona-Infektionen stationär in Behandlung. Sie werden beide intensivmedizinisch betreut, einer wird beatmet. Die aktuell 30 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (2), Ennepetal (1), Hattingen (6), Schwelm (4), Sprockhövel (1), Wetter (6) und Witten (10). In Gevelsberg und Herdecke ist derzeit niemand am Corona-Virus erkrankt. Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (11), Ennepetal (23), Gevelsberg (46), Hattingen (76), Herdecke (37), Schwelm (56), Sprockhövel (40), Wetter (35) und Witten (120).

14 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Wetter (2) und Witten (2). Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 176 Personen im Kreis.