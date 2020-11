Werbegemeinschaft Herdecke läutet die Adventszeit ein

Die Teilnahmekarten für die Adventsaktion gibt es in 30 Geschäften in der Innenstadt.

Herdecke. Am kommenden Freitag lockt das Late-Night-Shopping in die Herdecker Innenstadt. Es gibt auch was zu gewinnen.

Im Dezember wird es weihnachtlich in der Herdecker Innenstadt. Die Geschäfte sind geschmückt und in den Fenstern werden Kunstwerke präsentiert, die im Rahmen der Art_EN in einigen Geschäften gezeigt und auch zum Kauf angeboten werden. Diese Verbindung von Kunst und Einzelhandel ist die erste dieser Art und soll im Dezember für Kunst in der Stadt sorgen.

Damit es ausreichend Gelegenheit zum gemütlichen Einkaufen und Entdecken gibt, sind die Geschäfte an den Adventssamstagen bis 16 Uhr geöffnet. Am 4. Dezember findet dieses Jahr zum letzten Mal ein von der Werbegemeinschaft Herdecke organisiertes Late-Night-Shopping statt. „So können die Kunden in entspannter Atmosphäre nach Neues entdecken und Weihnachtseinkäufe erledigen,“ so Marion Ambrosius-Schumacher, stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Alle teilnehmenden Geschäfte erkennt man an einem speziellen Aktions-Plakat im Fenster.

Adventskalender-Aktion

Ein Abschluss-Highlight dieses Jahr wird sicherlich die große Herdecker Adventskalender-Aktion sein. „Ab dem ersten Advent wird in den Schaufenstern je eines Geschäftes und in den sozialen Medien der Werbegemeinschaft ein Buchstabe veröffentlicht. Wer alle 24 Buchstaben sammelt, hat den kompletten Lösungssatz, mit dem man gewinnen kann.“ erläutert Kirsten Deggim, Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Teilnahmekarten können in den über 30 teilnehmenden Geschäften geholt und dort wieder abgegeben werden. Als Hauptgewinn lockt eine Übernachtung mit Frühstück in einer Suite des Zweibrücker Hofes und natürlich viele weitere Preise.

Wer mehr zu den Aktionen wissen möchte, findet auf www.werbegemeinschaft-herdecke.de und bei Facebook mehr Informationen.