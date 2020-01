Wenn Kinder weglaufen: Herdecker Mediziner über die Ursachen

Die Suche nach einem jungen Mädchen aus dem hessischen Landkreis Kassel hat auch in Herdecke für Aufsehen gesorgt. Wie das zuständige Polizeipräsidium mitteilte, ist das Mädchen bereits in der Vergangenheit des Öfteren von Zuhause weggelaufen. Doch nicht nur von Zuhause entfernen sich Kinder und Jugendliche für eine bestimmte Zeit – auch psychiatrische Einrichtungen kennen die Fälle, in denen Patienten vorübergehend nicht zurück kommen. Prof. Dr. Oliver Fricke, Leitender Arzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Herdecke, erklärt, welche Ursachen dabei eine Rolle spielen können.

Störungen des Sozialverhaltens

„Wir unterscheiden zwischen Patienten, die freiwillig zu uns kommen und stationär behandelt werden und denjenigen, die mit richterlicher Zustimmung bei uns untergebracht sind. Zu mit richterlicher Zustimmung untergebrachten Patienten kann ich sagen, dass während meiner Zeit hier am Krankenhaus noch keine Gefährdung durch ein Entweichen der Kinder und Jugendlichen aufgetreten ist“, sagt Prof. Dr. Fricke. Dennoch sei es in jeder psychiatrischen Klinik Alltag, dass Patienten trotz Absprachen mit Mitarbeitern der Station für einen geraumen Zeitraum fortbleiben, wenn sie nicht aufgrund einer richterlichen Entscheidung untergebracht sind, da die Patienten die gleichen Persönlichkeitsrechte und Freiheiten wie jeder nicht erkrankte Mensch haben und sich frei bewegen dürfen.

Herdecke Wetter Plätze in der Psychiatrie Derzeit gibt es in der Herdecker Kinder- und Jugendpsychiatrie 64 stationäre und acht Tagesklinikplätze. Bis Ende des Jahres sollen vier der stationären Plätze für die Tagesklinik umgewandelt werden, so dass es künftig 18 Tagesklinikplätze geben wird. Aktuell sind alle Plätze belegt. Doch es gibt zwei Intensivbehandlungseinheiten, die für Notfälle bereit gehalten werden.

„Häufig sind es Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens, denen es schwer fällt sich an Regeln zu halten, die entgegen der Absprachen sich von der Klinik entfernen “, erklärt Fricke. Tatsächlich aber geschehe es in Herdecke zirka einmal im Quartal, dass sich ein Patient ohne Absprache entferne. „In dem Fall benachrichtigen wir umgehend die Eltern des Sorgeberechtigten. Ist das nicht möglich oder die Sorge der Eltern um ihr Kind nicht ausreichend, so besteht die Befugnis die Schweigepflicht zu übertreten und die Polizei zur Suche einzuschalten.“ Immerhin gehe es um das Wohl des Patienten. „Man muss natürlich immer schauen, welches Krankheitsbild der Patient aufweist. Ist ein Patient aufgrund einer schweren Erkrankung, beispielsweise einer akuten Psychose sehr gefährdet, so wird dementsprechend intensiver nach ihm gesucht.“

Die Rückkehr

Aber welche Konsequenzen erwarten den Ausreißer nach seiner Rückkehr? „Wir führen ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern. In der Regel folgt darauf ein kurzes Time Out.“ Das bedeute aber nicht, dass sie im Falle einer Wiederaufnahme eingesperrt werden. „Wir haben keine geschlossene Station in dem Sinne, dass jemand im Zimmer eingesperrt wird für mehrere Wochen. Wir bauen vor allem auf eine Sicherung durch die Beziehung zum Patienten“, so Fricke.

„Natürlich gibt es auch Patienten, die keine Beziehungen eingehen können. Aber das ist ein sehr kleiner Teil. Dort ist häufig eine 1:1-Betreuung notwendig, um eine ausreichende Sicherheit herzustellen. Es wird immer mal wieder einen Fall geben, wo wir eine geschlossene Tür mit richterlicher Zustimmung benötigen. Aber unser Ziel ist, wie bereits gesagt, eine Sicherung durch Beziehung. Daher sind die meisten Patienten auch in Zweibettzimmern untergebracht. Das minimiert auch das Suizidrisiko. Durch grundsätzlich geschlossene Türen in psychiatrischen Kliniken kann keine ausreichende Sicherheit hergestellt werden, da auch Grenzen durch geschlossene Türen überwunden werden können und das Risiko für Suizide steigt.“