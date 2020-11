Wenig Anstieg: Neuer Mietspiegel für Wetter und Herdecke

Rot ist das Blatt Papier und auf beiden Seiten bedruckt. Auch wenn nichts glänzt, wirft der neue Mietspiegel für Wetter und Her­decke ein Bild zurück: Zu sehen ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Damit wissen Vermieter wie Mieter gleichermaßen Bescheid, ob sie sich mit ihren Vorstellungen in einem vertretbaren Korridor bewegen.

2016 hat Haus und Grund in Wetter den Mietspiegel für Wetter und Herdecke zum letzten Mal heraus gebracht . Jetzt gibt es ihn mit aktualisierten Zahlen: Ab 1. Dezember erhält der neue Mietspiegel seine Gültigkeit. Was hat sich verändert in den letzten vier Jahren? Sieben bis acht Prozent sind die Mieten in diesem Zeitraum insgesamt nach oben gegangen - etwas mehr als die Geldentwertung in dieser Zeit. „Sehr moderat“ sei das, sagt Heinz-Dieter Alfred Beckmann, Vorsitzender von Haus und Grund in Wetter.

Mittel gegen Mietwucher

Auf dem roten Bogen steht Zahlen. Die ortsübliche Vergleichsmiete ist aufgeführt nach Baujahr des Hauses oder Ausstattungsgüte. In etwa sind es Zehnjahresschritte bei den Alterseinstufungen der Gebäude. Mehr Miete pro Quadratmeter darf genommen werden bei Isolierverglasung oder Fassadendämmung, weniger bei einem WC außerhalb der Wohnung. Bei großen Wohnungen gibt es eine Art Rabatt. Sie sind im Verhältnis nicht ganz so teuer wie kleinere Bleiben.

Die ortsübliche Miete spielt eine Rolle bei dem, was Vermieter verlangen dürfen. In Maßen darüber bleiben ist erlaubt. „Bei zehn Prozent mehr ist man immer auf der sicheren Seite“, sagt Heinz-Dieter Alfred Beckmann. Wer aber Mietforderungen deutlich darüber hinaus stellt, kann sich eine Ordnungswidrigkeit zu Schulden kommen lassen oder sogar einen Straftatbestand erfüllen. Das wäre dann Mietwucher. Oft aber sei es auch so, dass die Miete im letzten Vierteljahrhundert nicht ein einziges Mal erhöht worden sei, weiß Beckmann. Vielen Vermietern sei mehr an Frieden mit ihren Mietern gelegen als an Einnahmemaximierung.

Zu 1470 Wohnungen in Wetter und 122 in Herdecke hat Haus und Grund Informationen bekommen. Wichtig: Um in den neuen Mietspiegel einfließen zu dürfen, mussten die Mieten in den letzten vier Jahren entweder erhöht worden sein oder es muss ein Mieterwechsel stattgefunden haben. Fazit für Heinz-Dieter Alfred Beckmann: „Für den Wohnungsmarkt in Wetter gilt: Hier ist die Welt noch in Ordnung. Im Vergleich zu den Großstädten leben wir auf der Insel der Seligen.“

Hinter Zahlenwerk steht viel Aufwand

Über 1000 Mitglieder Haus und Grund in Wetter hat mittlerweile mehr als 1000 Mitglieder . „Wir können auf Werbung verzichten “, sagt Vorsitzender Heinz-Dieter Alfred Beckmann. Die Mitgliederversammlung diese Woche fand unter Corona-Bedingungen statt. 20 Mitglieder waren maximal erlaubt, 17 waren anwesend - statt sonst meist 70. Beschlossen wurde die Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrages von 60 auf 70 € ab 2022 . Die fünfjährige Amtszeit von Heinz-Dieter Alfred Beckmann läuft noch ein Jahr.

Der Mietspiegel wird in Verbindung mit Haus und Grund in Herdecke und dem Mieterverein herausgebracht. Mitglieder zahlen zehn Euro für das Zahlenwerk, sonstige Interessierte 50 Euro. „Da steckt viel Aufwand hinter“, erklärt Beckmann den Abgabepreis. Zum Glück gebe es in den Reihen seines Vereins ein Mitglied, das gut mit Excel-Tabellen umzugehen wisse.

Im Moment arbeite der Gesetzgeber an einer Reform, so Beckmann. Der Betrachtungszeitraum solle wachsen -- und die Art des Mietspiegels, wie Haus und Grund ihn erstellt, solle dann kostenfrei abgegeben werden. Ob Haus und Grund in Wetter dann tatsächlich noch den Aufwand betreiben wird? 676 mal ist der letzte Mietspiegel zum vollen Preis verkauft worden.