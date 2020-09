Wengern/Esborn: 19-Jährige verreißt Lenkrad wegen Wespe

Wengern/Esborn. Wegen einer Wespe auf ihrem Bein ist eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus Wetter mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen.

Eine Wespe im Auto hat den Unfall auf der Schmiedestraße am Mittwochabend verursacht.

Eine 19-jährige Wetteranerin war mit ihrem Wagen am Mittwochabend auf der Schmiedestraße in Richtung Albringhausen unterwegs. Etwa 200 Meter nach der Einmündung Am Brömken bemerkte sie eine Wespe auf ihrem Oberschenkel und erschrak dermaßen, dass sie das Lenkrad verriss und nach rechts in einen Grünstreifen geriet.

Der VW Golf überschlug sich an einem Hang und blieb auf dem Dach neben der Fahrbahn liegen. Andere Verkehrsteilnehmer kamen der 19-jährigen Fahrerin zu Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die junge Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.