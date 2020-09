Welche Fußwege können in Wetter verbessert werden?

Wetter. Auftakt-Workshop: Ab dem 15. September will die Stadt Wetter von den Bürgern wissen, wie sich der Fußverkehr hier verbessern lässt. Gibt’s Ideen?

Die Stadt Wetter nimmt den Fußverkehr unter die Lupe: Als Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW nimmt die Stadt Wetter an den landesweiten Fußverkehrs-Checks 2020 teil. Am 15. September startet dieser mit einem Auftaktworkshop. „Wir laden 20 Bürgerinnen und Bürger – insbesondere aus Alt-Wetter und Volmarstein – herzlich ein, um mit ihnen die Belange der Fußgängerinnen und Fußgänger in den beiden Stadtteilen zu diskutieren“, sagt Bürgermeister Hasenberg.

In Alt-Wetter geht es darum, die Wegeverbindung zwischen der Innenstadt und der Burgruine mit der Freiheit zu untersuchen: Wie können eine höhere Gestaltungsqualität sowie Attraktivität der Kaiser- und Königsstraße erreicht werden? Zielgruppe ist hier die breite Stadtbevölkerung.

In Volmarstein ist der Hauptfokus ein anderer: Wie barrierefrei sind der Ortskern und umliegende Straßen? Gibt es Probleme für Fußgängerinnen und Fußgänger oder Menschen, die mit Rollstuhl und Rollator unterwegs sind? Bürgermeister Hasenberg: „Hier wünschen wir uns, dass sich möglichst Menschen mit Behinderung sowie Senioren angesprochen fühlen und uns mitteilen, wo sie aktuell Probleme sehen.“

Sicherheit für Schüler

„Gleichzeitig soll auch die Schulwegsicherheit thematisiert werden“, ergänzt Gräfen-Loer. Damit sich alle Beteiligten ein Bild von der Lage vor Ort machen können, sind zwei Begehungen Kern des Projekts. In diesem Rahmen wird gemeinsam vor Ort die Situation der Fußgängerinnen und Fußgänger analysiert. Zuvor werden im Auftaktworkshop Elemente der Fußverkehrsförderung erörtert, erste Schwachpunkte der Fußverkehrsinfrastruktur in der Stadt Wetter diskutiert sowie die Routen der zwei Begehungen vorbereitet. Die Vorstellung von Lösungsansätzen sowie möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrssituation findet im Rahmen eines Abschlussworkshops statt.

Bürger sind herzlich eingeladen, sich anzumelden und einzubringen. Bürgermeister Hasenberg: „Ihre Erfahrungen und Ihre Perspektive sind wichtig!“Der Auftaktworkshop findet am Dienstag, 15. September, um 18 Uhr im Stadtsaal statt. Weitere Termine sind die Begehungen am 5. Oktober in Volmarstein (voraussichtlich mit zum Teil geschlossener Teilnehmergruppe) und in Alt-Wetter sowie der 3. November für den Abschlussworkshop.

Aufgrund der aktuellen Situation und des interaktiven Charakters der Veranstaltungen ist die Teilnehmerinnen- bzw. Teilnehmer-Zahl stark begrenzt. Daher ist eine Anmeldung interessierter Bürgerinnen und Bürger zwingend erforderlich. Ansprechpartnerin ist Désirée Hückelheim im Fachdienst Umwelt und Verkehr (02335/840-231) oder per Mail an desiree.hueckelheim@stadt-wetter.de erfolgen – unter Angabe des Namens, des Stadtteils, für den sich der jeweilige Teilnehmer besonders interessiert, der Altersgruppe (bis 20, 21-40, 41-60, 61-80, ab 80), der Zielgruppe sowie der Kontaktdaten.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden entsprechend des Anmeldezeitpunktes je Stadtteil, aber auch nach Alters- und Zielgruppen zugelassen, um einen breiten Bevölkerungsquerschnitt abbilden zu können. Eine entsprechende Benachrichtigung erhalten alle, die sich mit Kontaktdaten anmelden.