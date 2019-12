Weihnachtsmarkt: Budenbetreiber haben es dieses Jahr schwer

15 Grad und strahlender Sonnenschein, als die Kirchenglocken in Wetter zum Mittag läuten und die ersten Buden auf dem Weihnachtsmarkt ihre Fenster öffnen. Dort riecht es bereits nach frischen Quarkbällchen, die im Crazy-Food-Truck zubereitet werden. Ein anderer Schausteller entfernt die dunkelgrüne Folie vom Kinder-Karussell und im Glühweinstand wird der Punsch erhitzt. Eine Woche liegt bereits hinter den Schaustellern auf dem Wetterschen Weihnachtsmarkt, der bereits zum zweiten Mal über zwei Wochen stattfindet. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.

„Vom Wetter her hätte es besser laufen können“, sagt der junge Mann mit den kurzen, braunen Jahren in seinem Geschenkartikel-Wagen. Für den Wittener ist es der erste Weihnachtsmarkt überhaupt als Schausteller. Bunte Gestecke, Stofftiere, Bücher und diverse kleinere Geschenkartikel für den kleinen Preis gibt es bei ihm noch bis einschließlich Sonntag, 22. Dezember, zu kaufen. „Meine Idee war es, Menschen, die kurzfristig noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen oder aber finanziell nicht so gut aufgestellt sind, ein Angebot zu bieten, damit auch sie ihren Lieben eine Freude machen können.“

Schlechtes Wetter hält Besucher fern

Heiner und Silvia Aufermann sind bereits zum zweiten Mal beim Wetterschen Weihnachtsmarkt dabei. Dieses Jahr sei eher schwer gewesen. Foto: Ramona Richter

Am Besten liefen bislang Stofftiere und Bücher. Aber auch Ohrschmuck sei bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes beliebt. „Der Verkauf an sich war aber bislang auch trotz schlechtem Wetter in der vergangenen Woche ganz okay“, sagt er. „Dafür, dass ich zum ersten Mal hier ausstelle, bin ich ganz zufrieden.“ Und auch im kommenden Jahr möchte er wieder am Wetterschen Weihnachtsmarkt teilnehmen. „Dann aber vielleicht mit einer anderen Idee, mal sehen.“ Dann kommt auch schon die erste Kundin vorbei. „Heute und morgen bekommen Sie noch ein wenig Rabatt auf die Gesteck“, sagt er mit einem Lächeln. Denn – so verrät es ein Schausteller-Kollege – man kann bei ihm auch handeln.

Es ist halb zwölf und die ersten Kinder kommen die Straße hinabgelaufen. „Karussell fahren“, rufen sie. Es dauert nicht lange und sie sitzen bereits auf den Pferden. „Festhalten! Es geht los!“, ruft der Mann in dem kleinen, bunten Kassiererhäuschen. Vor knapp drei Jahren wurde das das Kinder-Karussell von Familie Aufermann aus Witten gekauft. Mit gleich drei Ständen sind sie auf dem Weihnachtsmarkt in Wetter vertreten. Crazy-Food-Truck, Karussell und einem Glühweinstand im Herzen des Marktes. „Wir sind eine Schaustellerfamilie durch und durch“, sagt Heiner Aufermann, der bereits in der vierten Generation als Schausteller aktiv ist.

Herdecke Wetter Volles Programm Auch an den letzten Tagen findet auf der Bühne noch einiges statt. So spielt beispielsweise am 19. Dezember um 19.30 Uhr die Band Shaky Everett und und am 20. Dezember um 18.30 Uhr die Band 2Eck. Am 22. Dezember tritt um 16.30 Uhr der Chor Chornetto auf dem Weihnachtsmarkt auf. Am Samstag, 21. Dezember, können sich die jüngeren Besucher auf den Weihnachtsmann freuen.

Im Gegensatz zu seinem Kollegen mit den Geschenkartikeln ist er auch im vergangenen Jahr Teil des Wetterschen Weihnachtsmarktes gewesen. Damals – so Aufermann – lief es besser. „Dieses Jahr war es recht schwer, was zum Teil auch am Wetter lag“, sagt er. Dennoch möchte er auch im kommenden Jahr wieder als Schausteller dabei sein. „An sich ist der Weihnachtsmarkt eine tolle Veranstaltung und der Platz könnte mit der Bus- und Zuganbindung nicht besser sein. Aber es wäre schön, würde die Bevölkerung den Markt etwas besser annehmen. Wir sagen immer, man muss es drei Mal probieren, um zu sehen, wo der Weg hingeht und ob es sich lohnt.“ Reich werde von ihnen dort niemand. „Man kommt klar. Das wir hier kein Vermögen machen, wissen wir alle.“ Dennoch möchte er den Markt nicht missen. „An sich haben wir hier alles: Glühwein, Mandeln, Geschenkartikel. Sogar einen echten Franzosen mit französischen Spezialitäten haben wir hier in Wetter. Eine junge Dame, die Kerzen und diverse andere Artikel anbietet, Bienenwachs-Artikel ,weitere Imbiss-Stände und eine tolle Gemeinschaft. Aber es fehlen die Besucher.“

Franzosen sind enttäuscht

Dekorationen, Bücher und mehr gibt es im Geschenkartikel-Wagen. Foto: Ramona Richter

Das finden auch die Betreiber der zwei französischen Stände, an denen sie Käse und Wurst aus ihrer Heimat anbieten. „Wir kommen nächstes Jahr nicht mehr wieder“, sagt Viktor, ein junger Mann mit braunen Locken. Er betreibt den französischen Wurststand. Wie die vergangene Woche für ihn und seinen Kollegen war? „Une Catastrophe“, sagt er. „Wir haben kaum etwas verkauft, weil niemand so viel Geld hier für unsere Waren ausgeben möchte.“ Er sei enttäuscht darüber. Durch einen Kollegen habe er von dem Markt erfahren. Daher wollte auch er es in Wetter versuchen.

Wer trotz schlechten Wetters Lust auf eine heiße Tasse Glühwein, frisch gebackene Quarkbällchen oder Käse hat, kann noch bis zum 22. Dezember den Markt besuchen.