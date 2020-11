Vordere Heide in Wetter: Bürger sollen sich jetzt äußern

Wetter. Bürger und Politik sind jetzt gefordert, um die Vordere Heide in Wetter als Naturfläche zu sichern.

Weiterhin auf Widerstand stoßen in Wetter Pläne des Regionalverbands Ruhr (RVR) für ein überörtliches Gewerbegebiet mit der Teilfläche „Vordere Heide“. SPD und Grüne in Wetter haben sich jetzt zum Sachstand und möglichen Perspektiven geäußert.

Die SPD Wetter erinnerte daran, dass in ihrem Wahlprogramm 2020 bis 2025 eine Ausweitung des Gewerbegebiets auf die „Vordere Heide“ abgelehnt werde. „Diese Position werden wir auch weiterhin in den politischen Gremien in Ausschüssen und dem Rat der Stadt Wetter vertreten. Dies geht jedoch nicht ohne politische Mehrheiten! Diese sehen wir aber als gesichert“, heißt es weiter in der Mitteilung. Auch die Stadt Wetter werde im Zuge des Auslegungsprozesses eine ablehnende Stellungnahme aufgrund bereits erfolgter Beschlüsse durch die Politik einreichen.

Die jetzt veröffentlichten Pläne des RVR wiesen einen Arbeitsstand aus April 2020 aus. Das Planungsverfahren laufe derzeit beim RVR weiter, somit sei die Planung in der Auslegung der Pläne erneut wiederzufinden. Bürger sowie Politik und Verwaltung müssten nun wieder Einsprüche einreichen, mit dem Ziel, die Planung aus den RVR-Plänen herauszubekommen. Sei der RVR trotz der Einsprüche nicht bereit, die Planung zu korrigieren und den Standort aus den Plänen zu entfernen, so habe abschließend die Politik in Wetter das letzte Wort. Hier habe es einen breiten, überfraktionellen Konsens der Politik in Wetter gegen die Pläne gegeben. Bürger könnten aktiv an der Beteiligung der Öffentlichkeit durch den RVR mitwirken und bis zum 30. November eine Stellungnahme abgeben - vorzugsweise per E-Mail an regionalplanung@rvr.ruhr

Auch für die örtlichen Grünen ist das Projekt ein rotes Tuch. Für die Fraktion erklärt Norbert Klauke: „Eine überregionale Planung für ehemalige Industriestandorte und andere Brachflächen ist sehr sinnvoll. Eine Umwidmung großer Naturflächen in Industriestandorte lehnen wir aber eindeutig ab.“ Sandra Niewrzol, Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, ergänzt: „Die Beratung über die Regionalplanung wurde verschoben. Jetzt über die Teilplanung zu Industrieflächen vorab zu beraten, macht vernetzte Entscheidungen und Abwägungen unmöglich. Zur Entscheidung sind jetzt die Stellungnahmen der direkt Betroffenen für das gerade gewählte Ruhrparlament wichtig.“

Die Grünen Wetter werden in den nächsten Tagen in Volmarstein Infozettel verteilen.

Die Planungen sind zu finden unter https://www.rvr.ruhr/themen/regionalplanung-regionalentwicklung/regionalplanruhr/kooperationsstandorte/