Volmarstein: Über Mitmach-Schwein von Rumera Kindern helfen

Volmarstein. Wibke Stüwe Imhäuser bietet über Volmarsteiner Firma Rumera Deko-Artikel an. Vom Verkauf eines himbeer-roten Mitmach-Schweins profitieren Kinder.

Oft sind es ja die kleinen Dinge, die Freude bringen. Auch in diesem Fall ist nicht die Größe entscheidend, sondern die Idee sowie der karitative Hintergrund. Und auch die Farbe.

Genug Einleitung, der Hauptteil: 2013 gründete Wibke Stüwe Imhäuser die Firma Rumera. Die kennen womöglich wenige. Bekannter ist das Beschichtungs-Unternehmen Stüwe (besteht seit 1978) mit seinem Sitz in der Nielandstraße in Volmarstein. In diesem Familienbetrieb, in den sie von klein auf hineinwuchs, ist Stüwe Imhäuser geschäftsführende Gesellschafterin.

Als sie eines Tages in dieser Funktion besondere Farbmuster bekam, dachte sie: „Die kann ich unseren Kunden aus der Maschinenbauwelt nicht vermitteln.“ Zu ausgefallen, zu schrill, zu knallig. In einem anderen Einzelunternehmen ließe sich das aber vermarkten. Das war die Geburtsstunde von Rumera.

Dieser eigenständige Betrieb, angesiedelt bei Stüwe Beschichtungen, bietet Dekorationsartikel für den Garten oder Wohnungen an. Und als bekennende Farb-Liebhaberin kann sich die Mutter von drei Töchtern auf diesem Weg kreativ und vor allem bunt austoben.

Wunschbaumaktion privat fortsetzen

2019 entstand dann ein Kontakt zum Förderverein des Kinderheims im Hagener Ortsteil Selbecke. Wie kam das? Bei der langjährigen Wunschbaumaktion-Aktion in der Sparkasse an der Kaiserstraße Wetter lagen dort auch immer wieder Geschenke für den Nachwuchs dieser Einrichtung aus der Nachbarschaft unter der Weihnachtstanne bereit. Das wusste Stüwe Imhäuser, die angesichts der ausgebliebenen Fortsetzung in der Hauptstelle der heimischen Bank daher selbst ein Ziel für ihre Spenden-Idee hatte.

Die Firma Rumera von Wibke Stüwe Imhäuser unterstützt mit dem „Mitmach-Schwein" das Kinderheim Selbecke (hier Leiter Sebastian Kau). Foto: Privat

Denn nach Hinweisen aus ihrer Familie dachte die Unternehmerin, dass sie ja auch mit ihren Möglichkeiten das Kinderheim Selbecke (der Einzugsraum dieser Einrichtung reicht bis Wetter und in andere Städte hinein) unterstützen kann. Zumal sich im Rumera-Sortiment bereits bunte Dekorations-Frischlinge befanden. „In dieser Serie entstand dann auch unser Mitmach-Schwein als Sonderedition, denn nur dieses gestalten wir in einem himbeer-roten Farbton als Erkennungszeichen“, sagt Wibke Stüwe Imhäuser, die die entsprechenden Entwürfe nach eigenen Angaben selbst gezeichnet hat. Ein anderes Familienunternehmen übernimmt die Fertigung in Kleinserien.

Nach einer spontanen Idee taufte sie den besonderen Deko-Artikel Mitmach-Schwein, da sie auf Unterstützung aus der Bevölkerung hofft. Von jedem verkauften Exemplar, das 18,20 Euro kostet, gehen 2,20 Euro – passend zur aktuellen Jahreszahl – an das Kinderheim in der Nachbarstadt.

Weihnachtsbesuch 2019 Seit der Geburt ihrer Töchter unterstützt Wibke Stüwe Imhäuser nach eigenen Angaben Weihnachtswünsche von Mädchen und Jungen in der Einrichtung der Jugendhilfe Selbecke. 2019 packte die Familie Päckchen mit Spielsachen für dort lebende Kinder (4 bis 7 Jahre alt). Bei der Geschenk-Übergabe in Hagen entstand die Idee zur Einführung des Mitmach-Schweins. Weitere Auskünfte im Internet (www.rumera.de).

„Kürzlich habe ich dem Einrichtungsleiter in Selbecke den Anteil der ersten 55 verkauften Schweinchen übergeben. Ich hoffe, dass es noch mehr werden und viele mitmachen“, sagt die Volmarsteiner Unternehmerin und wirbt für ihre Aktion. „Dieser himbeer-rote Hingucker eignet sich beispielsweise als Geschenk für jemanden und lässt sich auch im Beet, Blumenkübel oder Balkonkasten platzieren.“

Förderverein als direkter Umsetzer

Der dekorative Gegenstand sei wetterfest und bestehe aus pulverbeschichtetem Edelstahl, die Verarbeitung erfolgt in der Stüwe-Werkshalle im Gewerbegebiet am Nielande. So wie die Frischlinge, die dort in Volmarstein in identischer Form, aber in 20 anderen und wählbaren Farben entstehen.

Der Geschäftsführerin ist wichtig, dass der Spendenbetrag direkt an den Förderverein in Selbecke gehe. „Der weiß, was die Kinder brauchen und kümmert sich um die richtige Geldverwendung“, so Wibke Stüwe Imhäuser, die 2019 dem Nachwuchs dort Weihnachtsgeschenke brachte. Fortsetzung folgt.