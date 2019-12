Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volles Programm

Auch an den letzten Tagen findet auf der Bühne noch einiges statt. So spielt beispielsweise am 19. Dezember um 19.30 Uhr die Band Shaky Everett und und am 20. Dezember um 18.30 Uhr die Band 2Eck. Am 22. Dezember tritt um 16.30 Uhr der Chor Chornetto auf dem Weihnachtsmarkt auf.

Am Samstag, 21. Dezember, können sich die jüngeren Besucher auf den Weihnachtsmann freuen.