Corona Vier weitere Todesfälle mit Corona allein in Herdecke

Herdecke. Drei Pflegeheimbewohner und ein 62-jähriger Herdecker verstarben. Damit erhöht sich die Zahl der Herdecker Toten auf 28.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Zwei Männer im Alter von 84 und 92 Jahren sind im Herdecker Seniorenzentrum Kirchende verstorben. Sie hatten sich im Zuge eines großen Corona-Ausbruchs in dem Heim mit dem Virus infiziert. Im Oktober und Anfang November waren insgesamt 79 Infektionen unter den Bewohnern und Mitarbeitern festgestellt worden. Der Ausbruch in dem Heim gilt inzwischen als beendet. Insgesamt kam es zu 19 Todesfällen unter den Bewohnern.

Auch im Pflegeheim Parkanlage Nacken in Herdecke gibt es einen weiteren Todesfall. Dort haben sich mehr als 40 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Der 80-Jährige ist der 7. Todesfall in dem Heim. Ebenfalls in Herdecke ist ein 62-jähriger Mann im Krankenhaus verstorben, der zuvor im eigenen Zuhause lebte.

In Ennepetal verstarb eine 79-jährige Frau, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte.