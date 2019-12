Wirtschaft Viel Bewegung in der Dörken-Group auch am Standort Herdecke

Herdecke. Es war kein einfaches Jahr für die Dörken-Gruppe, denn das Kerngeschäft, ist weiter rückläufig. Trotzdem wurden Umsatz und Ertrag gesteigert.

Es war kein einfaches Jahr für die Dörken-Gruppe, denn das klassische Kerngeschäft, die energetische Steildachsanierung, ist weiter rückläufig. Mit einem großen Maßnahmenpaket konnte die Gruppe jedoch gegensteuern. Ein enormer Kraftaufwand, wenn man bedenkt, dass es dabei um die komplette Neuausrichtung der Produkt- und Kundensegmente ging. Doch am Ende hat es sich ausgezahlt, wie Vorstand der Ewald Dörken AG Thorsten Koch auf der Jahresschlussversammlung gestern im Werner Richard Saal verlauten ließ, denn: Zum dritten Jahr in Folge freuten sich die Beschäftigten über ein Wachstum.

Dazu beigetragen haben vor allem die Baufolien, die auf dem nordamerikanischen Markt deutlich zulegten und in Deutschland sogar in einem gesättigten Markt Wachstum generieren konnten. So konnten Umsatz und Ertrag im gesamten Unternehmen gesteigert werden. Auch die europäischen Märkte entwickelten sich für diese Business Unit sehr positiv.

Das Maßnahmenpaket, dem diese Erfolge zu verdanken sind, firmiert im Hause unter dem Titel „Sales Excellence“. Dabei geht es um nichts weniger als die komplette Neuausrichtung der Produkt- und Kundensegmente. Dafür wurden Sales Excellence Programme in allen europäischen Tochtergesellschaften und in Nordamerika installiert.

Neben dem Kerngeschäft Steildach wurde der Markt dabei auch in der Breite weiterentwickelt: Die Themen Flach- und Gründach standen dabei ebenso auf dem Programm wie Dränagesysteme und Fassadenapplikationen. So wurde eine farbige und UV-beständige Fassadenbahn vorgestellt, die völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für offene hinterlüftete Fassaden aus Holz, Metall, Glas und Kunststoff bietet. Spezialnoppenbahnen werden zunehmend als hoch leistungsfähige Horizontaldränagen auf begeh- und befahrbaren Deckenflächen, unter Terrassenbelägen oder unter Gründächern eingesetzt.

Das Dach wird zum Garten

Vor allem der Trend, ungenutzte Flachdachflächen als pflegearme Naturschutzflächen, erholsame Dachgärten oder für das Urban Gardening zu nutzen, hat den Einsatz von Noppenbahnen in diesem Bereich gefördert.

Dass die strategischen Maßnahmen der Dörken GmbH Co. KG greifen, hat der Dörken-Group insgesamt zu einem zufrieden stellenden Geschäftsergebnis im Jahr 2019 verholfen – obwohl die Entwicklungen in den anderen Geschäftsbereichen sehr herausfordernd sind. Die Bautenfarben der CD-Color GmbH CO. KG konnten zwar ein sehr positives erstes Halbjahr verzeichnen, das deutlich von mehreren Messeeffekten beeinflusst war. Im zweiten Halbjahr sah das Unternehmen sich dann jedoch mit einer sehr verhaltenen Nachfrage im Inlandsgeschäft konfrontiert.

Eine insgesamt positive Entwicklung verzeichnet die Protec® Systempasten GmbH. Während sich das Geschäft mit den Bestandskunden auf Vorjahresniveau bewegte, konnten im Neukundengeschäft Steigerungsraten um ca. 10 Prozent verzeichnet werden. Das Geschäft mit den Mikroschicht-Korrosionsschutz-Systemen steht in deutlicher Abhängigkeit von der globalen Automobil-Produktion, die 2019 weltweit eingebrochen ist. Die Auswirkungen konnten die Dörken MKS-Systeme nur zum Teil durch andere Märkte - wie z. B. die Bereiche Bahn und Aerospace - kompensieren.

Ein bewegtes neues Jahr

Auch das neue Jahr wird viel Bewegung in das Unternehmen bringen. Im Frühsommer wird das neue Verwaltungsgebäude bezogen. Direkt im Anschluss beginnen die Baumaßnahmen für die neue Baufolien-Produktion und das Kompetenzzentrum „Physikalische Barrieren“ am Standort Hagen-Vorhalle. Parallel dazu formiert sich die neue Surface-Community, die als Schulterschluss der drei Unternehmen CD-Color, Protec und Dörken MKS am Standort Herdecke das zukünftige Kompetenzzentrum „Chemische Barrieren“ bilden und sich auf neue Geschäftsbereiche und neue Technologien konzentrieren soll. Neben der Stärkung der Baufarben-Sparte soll dabei auch das Industriegeschäft weiterentwickelt werden.

Um diese Prozesse zu unterstützen, werden in zahlreichen Projekten neue Strukturen und eine neue Organisation für den neuen Kompetenzbereich Chemie entwickelt. Alle diese Projekte werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dörken-Group neben ihren normalen Tätigkeiten vorangetrieben.

Auf der Jahresschlussversammlung lobte Vorstand Thorsten Koch denn auch ausdrücklich den Einsatz aller Beteiligten: „Es war eine Freude zu sehen, mit wie viel Begeisterung Sie die Chance ergreifen, Ihr Unternehmen neu zu gestalten. Wir machen Dörken - diesen Anspruch haben Sie in diesem Jahr wirklich mit Leben erfüllt!“