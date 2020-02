Verschwundene Plastik: Stadt Wetter erstattet Strafanzeige

Das Rätsel um die Plastik von K. T. Neumann bleibt erstmal ungeklärt. Auch die Stadt Wetter hat keine neuen Anhaltspunkte.

Rückblick: Am Samstagmorgen ist einem Wetteraner aufgefallen, dass am Stadtsaal Wetter nicht nur die Platanen fehlen, die für die Umgestaltung des Umfeld gefällt wurden, sondern auch die Kunstfigur nicht mehr an Ort und Stelle stand. Die hinzugerufene Polizei konnte den Sachverhalt zu diesem Zeitpunkt nicht aufklären, auch die Recherchen, die der Wetteraner auf eigene Faust anstellte, brachten ihn nicht weiter.

Die Stadt Wetter hatte am Montag auf die fehlende Statue angesprochen versichert, dass sie dem Sachverhalt nachgehen werde. Am Mittwochmorgen gab es dann einen Zwischenstand: „Aktuell lässt sich nur sagen, dass die Situation am Stadtsaal nicht von uns aufgeklärt werden kann, das müssen jetzt die Strafverfolgungsbehörden übernehmen. Die Stadt Wetter stellt Strafanzeige“, so Stadtsprecher Jens Holsteg. Damit dürfte klar sein, dass das Kunstobjekt nicht einfach abgebaut und eingelagert, sondern tatsächlich gestohlen wurde.