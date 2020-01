Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unwissenheit spielt eine große Rolle

Ennepe-Ruhr. Nur noch wenige Wochen – dann müssen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder viele Firmen und Unternehmen sogenannte Ausgleichsabgaben leisten oder aber ihre schwerbehinderten Mitarbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2019 melden. Am 31. März ist es soweit. Doch warum zahlen Firmen lieber Abgaben, die schnell im fünfstelligen Bereich liegen?

Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, bei mehr als 20 Mitarbeitern mindestens einen Menschen mit Behinderung einzustellen. Ist dies nicht der Fall, müssen sie mindestens 120 Euro monatlich Abgabe zahlen. Das sind 1500 Euro im Jahr. Bei größeren Firmen mit mehreren Mitarbeitern fällt die Abgabe wesentlich höher aus. „Im Arbeitsamtsbezirk Hagen werden beispielsweise pro Jahr rund zwölf Millionen Euro als Abgabe gezahlt. Das ist viel Geld, dass die Firmen anders einsetzen könnten. Aber manchmal ist es einfacher und schneller, die Abgabe zu zahlen. Oft ist auch viel Unsicherheit dabei. Mittlerweile gibt es viele Förderprogramme für Firmen“, sagt Christian Münch, Inklusionsberater der SIHK zu Hagen für die Regionen Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen und Märkischer Kreis. Seit 2013 berät er unterschiedliche Firmen in Sachen Inklusion, Finanzierungsmöglichkeiten und stellt erste Kontakte zwischen den Unternehmen, Institutionen und auch Werkstätten her. „Wir sehen uns als Erstberater und Lotsen. In der Regel kontaktieren uns die Firmen, wenn sie eine Idee oder aber ein Problem haben.“ Im Schnitt habe er 100 Anfragen pro Jahr.

Die Leistungsträger

In einem persönlichen Gespräch werden Ideen besprochen, Finanzierungsmöglichkeiten vorgestellt und Unternehmen für das Thema „Inklusion am Arbeitsplatz“ sensibilisiert. „Das Problem ist, dass viele Menschen immer gleich an den klassischen Rollstuhlfahrer denken. Aber es gibt auch Behinderungen, die wir nicht sehen.“ Und das müsse man den Unternehmen näherbringen. „Viele wissen gar nicht, dass sie bereits einen Mitarbeiter mit einem Handicap beschäftigen. Wir können davon ausgehen, dass 96 Prozent der Menschen die Behinderung im Laufe ihres Lebens erlangen“, sagt Münch. In der Regel geschehe dies im Alter zwischen 45 und 60 Jahren. „Und das sind die Leistungsträger in fast jedem Bereich“, so der Inklusionsberater.