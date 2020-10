Uni Witten-Herdecke: Studie will im Alter Sturzrisiko senken

Herdecke/Witten. Die Uni Witten-Herdecke will Sturzrisiken von Senioren erkennen - und braucht dabei Hilfe von Menschen ab 65.

Wie können Bewegungsübungen die Mobilität und Beweglichkeit älterer Menschen verbessern und somit Stürze im Alter verhindern helfen? Dieser Frage möchte das Institut für Integrative Medizin der Universität Witten/Herdecke (UW/H) im Rahmen einer deutschlandweit angelegten Studie des Universitätsklinikums Freiburg nachgehen. Die Studie wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Der Fokus liegt hier auf Bewegungsübungen des Tai-Chi und der Eurythmie. Das Institut sucht hierfür Teilnehmer, die über 65 Jahre alt sind und ein Jahr lang an der Langzeitstudie mitwirken wollen.

Lebensqualität verbessern

Die Übungen richten sich speziell an Menschen mit Vorerkrankungen, die bereits ein erhöhtes Risiko für Stürze haben.

Durch die Untersuchungen sollen die Sturzrisiken erkannt und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, wie Bewegungsübungen zukünftig im Gesundheitssystem berücksichtigt werden können. Die Studie soll darüber hinaus Infos liefern, ob sich Veränderungen zeigen bei den Verletzungen durch Stürze, bei der Angst vor Stürzen, bei den Erledigungen von Alltagstätigkeiten, bei der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie bei der Stimmung und dem Denken der Probanden. Auch geht es dabei um Verletzungsrisiken sowie um die Frage, ob Patienten die Übungen gerne machen.

Unter allen Teilnehmern werden Personen nach ihrem Sturzrisiko ausgesucht und zufallsgeneriert einer Übungsgruppe zugewiesen. Für die etwa einstündigen Untersuchungen steht ein Ärzte-Team zur Verfügung. Alle Teilnehmer werden gebeten, jeden Tag Eintragungen in ihrem Übungsheft vorzunehmen und regelmäßig an Übungsgruppen teilzunehmen, die in den ersten drei Monaten zweimal die Woche und später einmal die Woche für jeweils eine Stunde stattfinden. Die Übungsorte sind die Tai-Chi Schule von Art Krämer im Zentrum von Dortmund und das Café Erste Sahne in Herdecke.

Interessenten können sich auch telefonisch oder per Mail informieren und anmelden: 02302/926-38040 oder per Mail an entaier@uni-wh.de. Mehr Infos unter https://www.uni-wh.de/entaier

