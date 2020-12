Uni Witten/Herdecke: Sichere Anzeichen für Corona-Infektion

Dr. Johannes Just vom Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und interprofessionelle Versorgung der Universität Witten/Herdecke war an der Corona-Studie beteiligt.

Herdecke/Witten. Studie von Wissenschaftlern der Uni Witten/Herdecke und Leipzig zeigt: Geruchs- und Geschmacksverlust als sicherstes Indiz für Corona-Infektion.

Welche Hinweise helfen zu Beginn einer COVID-19-Infektion, die Erkrankung von einer harmlosen Erkältung zu unterscheiden? Wissenschaftler der Universitäten Leipzig und Witten/Herdecke (UWH) haben während der ersten Corona-Welle festgestellt, dass der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns und der enge Kontakt zu infizierten Personen häufige Anzeichen sind.

Ohne einen Test sei es Ärzten allerdings kaum möglich, sicher auf eine Viruserkrankung von SARS-CoV-2 zu schließen, erklären die Forscher um Markus Bleckwenn, Professor für Allgemeinmedizin an der Universität Leipzig. Die Ergebnisse sind nun laut Mitteilung in der Fachzeitschrift BMC Family Practice veröffentlicht worden.

Primär sollen symptomatische Patienten eine PCR-Testung erhalten. Doch welche Symptome weisen auf eine COVID-19 Infektion hin? Die Selbstständige Abteilung für Allgemeinmedizin der Universität Leipzig unter der Leitung von Prof. Markus Bleckwenn sowie Dr. Johannes Just vom Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung der Universität Witten/Herdecke haben diese Frage während der ersten Corona-Welle vom 24. März bis 17. April in einer Studie untersucht. Das Symptom mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für SARS-CoV-2 war die Anosmie, der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Darüber berichteten 27 Prozent der Corona-Patientinnen und -Patienten.

Aufgrund dieser hohen Wahrscheinlichkeit rechtfertigt das alleinige Symptom Anosmie nach der aktuellen nationalen Teststrategie eine COVID-19-PCR-Untersuchung, sagt das Forscher-Team. In den vergangenen Wochen seien die Labore in Deutschland bei den PCR-Testungen an ihre Leistungsgrenzen gekommen. Dadurch seien oft mehrere Tage vergangen, bis ein Abstrich-Ergebnis vorlag. Zu Beginn des Winterhalbjahres kommen zudem viele Erkältungen und Grippe-Erkrankungen hinzu. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat daher die COVID-19-Testkriterien angepasst.

374 Teilnehmer an der Studie Bei der Studie wurden nach Angaben der Uni bei 374 Patientinnen und Patienten die Beschwerden mit einem Nasen-Rachenabstrich erfasst und mit den Testergebnissen verglichen. Bei etwa zehn Prozent der Untersuchten wurde SARS-CoV-2 nachgewiesen. Von den Betroffenen hatten demnach 68 Prozent einen Kontakt ersten Grades zu einer Person mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion. Das bedeutet, dass sie in engem Kontakt mit der infizierten Person, also näher als anderthalb Meter oder mindestens 15 Minuten zusammen in einem geschlossenen Raum waren.

„Der Hausarzt oder die Hausärztin ist auch in der zweiten Welle die wichtigste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten mit dem Verdacht auf eine COVID-Infektion. Bei dieser Erkrankung können wir uns nicht alleine auf die Anamnese und körperliche Untersuchung verlassen, sondern brauchen einen PCR-Abstrich, um die Diagnose zu bestätigen“, sagt Bleckwenn. Zum Einsatz von Schnelltests ergänzt Just: „Die Durchführung in der allgemeinmedizinischen Praxis ist aufwendig. Schnelltests sind zwar schneller, aber nicht so genau wie die PCR, daher sind klinische Unterscheidungsmerkmale hier noch wichtiger.“

Vergleich mit grippalem Infekt

Bei der wissenschaftlichen Erhebung im Frühjahr waren übliche Beschwerden bei grippalen Infekten wie Halsschmerzen, Schnupfen, Husten und Fieber sowohl bei den COVID-19-Patienten also auch bei den negativ getesteten Personen vorhanden. Daher war es für die 14 an der Studie teilnehmenden Hausärzte schwer, anhand der Anamnese und körperlichen Untersuchung auf eine Corona-Infektion zu schließen. Bei der Hälfte der positiv getesteten Patienten gingen sie nicht von einer COVID-19-Erkrankung aus.