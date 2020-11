Uni Witten/Herdecke fragt nach Corona-Folgen für die Kinder

Herdecke/Witten. Meist ging es bei den Berichten zu Corona nur um Erwachsenenthemen. Warum das der Uni Witten/Herdecke zu wenig war.

„Wir fanden die internationale Berichterstattung und Diskussion über COVID-19 und seine Folgen ein wenig einseitig“, sagt Michael Galatsch von der Friede-Springer-Stiftungsprofessur für Globale Kindergesundheit an der Universität Witten/Herdecke. „Dabei ging es oft nur um Erwachsene, Testmethoden, Intensivbehandlung, Schutzmasken und die wirtschaftlichen Auswirkungen, vor allem in Ländern mit vergleichsweise hohen Einkommen.“ Aus diesem Grund entwarfen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Global Child Health“ des Global Health Hub Germany einen Fragebogen, der sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern, vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, beschäftigt. Das Projekt stellten sie nun auf dem Global Health Talk des Global Health Hub Germany vor.

Zusammenarbeit mit 14 Experten

„Wir haben uns gefragt: Was ist mit den Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern? Von welchen direkten und indirekten Folgen sind sie betroffen? Wie ist die Lage vor allem in Ländern mit weniger Ressourcen?“, so Galatsch. 14 Antworten von Gesundheits-Expertinnen und -Experten aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, von Burkina Faso über Bhutan bis Jamaika, erreichten die Arbeitsgruppe. Publiziert wurden sie alle auf der Website www.globalchildhealth-project.org.

„Die befragten Experten berichten dort aus ihrer ganz persönlichen Sichtweise, wie sich die Situation von Kindern im Bereich Gesundheit, Bildung und Familie durch COVID-19 verändert hat“, berichtet Michael Galatsch. „Sie beschreiben zum Beispiel, wie Kinder auf sich selbst gestellt sind, keinen Zugang zu Bildung mehr haben, der Gefahr von häuslicher Gewalt und frühen Schwangerschaften ausgesetzt sind.“

Überblick über lokale Kontexte

Die Experten beschreiben mit ihren eigenen Worten, wie groß die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kinder und Familien in den verschiedenen Ländern sind. Es finden sich viele Gemeinsamkeiten, aber auch lokale Besonderheiten in den Berichten. Sie geben einen Überblick darüber, wie im lokalen Kontext Herausforderungen bewältigt werden. Das könnte auch für andere Länder hilfreich sein und Lösungsansätze könnten adaptiert werden. Dafür braucht es aber auch in Zukunft den Fokus auf die globale Kindergesundheit. „Denn Covid-19 ist kein Problem, das nur Erwachsene betrifft. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren“, sagt Michael Galatsch.