Unfallprävention steht in Wetter und Herdecke im Fokus

Kaum einen Monat im Amt als neuer Abteilungsleiter der Kreispolizei Ennepe-Ruhr stellt sich Frank Kujau gleich seinen Aufgaben als Vorgesetzter der knapp 330 Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde. Zurzeit besucht der neue Chef die verschiedenen Dienstellen, um sich zum einen den Kollegen vorzustellen und zum anderen die zukünftigen Herausforderungen und Schwerpunkte der verschiedenen Abteilungen in Blick zu nehmen. Bei seinem Besuch der Direktion Verkehr in Wetter war eine Vorstellung jedoch nicht notwendig, denn bereits im Jahr 2013 war Frank Kujau hier kurzzeitig als Direktionsleiter tätig.

Seit 1980 ist Frank Kujau bei der Polizei

Frank Kujau ist gebürtiger Herner, verheiratet und hat einen Sohn, der ebenfalls bei der Polizei ist. Die Karriere des 55-Jährigen begann 1980 bei der Polizei in Bochum. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei war der neue Abteilungsleiter lange Zeit dort als Rauschgiftsachbearbeiter und in der Leitstelle im Einsatz. Breitgefächerte berufliche Erfahrungen bringt Frank Kujau außerdem aus seiner Zeit bei dem Landesamt für Ausbildung und Fortbildung der Polizei sowie dem technischen Dienst mit. Zuletzt war er bei der Kreispolizeibehörde in Unna der Leiter der Direktion Kriminalität, bis es ihn zurück in den Ennepe-Ruhr-Kreis verschlug.

Als Leiter der Direktion Verkehr war der Polizei-Chef 2013 zwar nur acht Monate im Ennepe-Ruhr-Kreis tätig, bekam in der kurzen Zeit dennoch einen guten Einblick, der ihn dazu bewegte, sich als Abteilungsleiter zu bewerben. „Am Rande des Ruhrgebietes ist es hier ländlicher strukturiert. Die Herausforderungen für uns bleiben jedoch genauso vielfältig“, erzählte Frank Kujau. Im direkten Vergleich zu anderen Städten sei das Sicherheitsgefühl der Bürger hier höher. Um dies beizubehalten, sind die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen und die Prävention von Unfällen beziehungsweise die Bekämpfung von Hauptunfallursachen auch dieses Jahr weiterhin wichtige Themen für die Kreispolizei im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Mit der Direktion Verkehr liegt der Schwerpunkt in Wetter und Herdecke demnach deutlich bei der Unfallprävention. „Verkehrsmäßig ist es im Ennepe-Ruhr-Kreis relativ sicher. Die Wahrscheinlichkeit als Autofahrer oder Fußgänger in einen Unfall verwickelt zu sein, ist im Vergleich zu anderen Städten niedrig“, erklärte der neue Polizei-Chef. Rückblickend auf das Jahr 2018 gab es 2019 beispielsweise weniger Unfälle mit Todesfolge. Ein steigendes Problem ist jedoch die Verkehrsunfallflucht, wie Polizeihauptkommissar Mario Klein berichtete: „Dies sind vorrangig Parkunfälle und weniger Fälle mit Verletzten“.

Unfallursache Smartphone

Eine deutlich zunehmende Gefahrenquelle und Hauptursache von Verkehrsunfällen sind Ablenkungsdelikte. Vor allem die Nutzung von Smartphones und dabei mehr das Schreiben und Daddeln als das Telefonieren, ist hier zu nennen. Doch auch die wachsende Vernetzung der Autos mit Elektronik, Navigationssystem und Co. bieten ein steigendes Ablenkungspotenzial. Anders als bei Rasern, die Geblitzt werden können, ist es für die Polizei, außer bei direkten Kontrollen, allerdings besonders schwer diese Delikte nachzuweisen. Deshalb konzentrieren sich die Beamten in Wetter vorrangig auf die Prävention von Ablenkungsunfällen. „Wir veranstalten zum Beispiel Infoveranstaltungen und zeigen, was eine Sekunde ausmachen kann“, so Mario Klein. Außerdem besteht eine enge Kooperation mit der Verkehrswacht und der Ordnungsbehörde, um die Bürger auf die Gefahren von Handy und Elektronik im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.