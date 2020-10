Unfall in Wetter: Führerloses Postauto kracht gegen Baum

Wetter. Während ein Postbote Briefe verteilte, machte sich das gelbe Postauto selbstständig. Es rollte 100 Meter die Straße hinab.

Großes Pech hatte ein Briefzusteller der Deutschen Post am Montagvormittag gegen 11 Uhr. Er war gerade dabei, Briefe an einem Haus in der Von-der-Recke-Straße zuzustellen, als er bemerkte, dass sich sein Postwagen in Bewegung setzte. Der führerlose Kleintransporter rollte gut 100 Meter die Straße herab, überfuhr den kleinen Kreisverkehr an der Köhlerstraße und krachte dann gegen einen Baum rechts neben der Fahrbahn.

Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Fußgänger oder andere Autofahrer auf dem betreffenden Straßenabschnitt, so dass niemand verletzt wurde. „Und zum Glück ist der Wagen genau mittig gegen den Baum gefahren. Wäre er weiter geradeaus gerollt, dann wäre er direkt in ein Einfamilienhaus gekracht“, so Thomas Schuckert von der Feuerwehr Wetter. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Zudem wurden geringe Mengen auslaufendes Öl in einer Wanne mit Bindemittel aufgefangen. Zur Begutachtung des beschädigten Baumes wurde der Stadtbetrieb zur Einsatzstelle nachgefordert. Warum sich das Fahrzeug selbstständig machte, sei noch nicht abschließend geklärt, so Schuckert weiter. Nach Angaben des Fahrers habe er die Handbremse gezogen. „Dann war es ein technischer Defekt, dass sie sich wieder gelöst hat. Oder doch menschliches Versagen“, so Thomas Schuckert.

Ein Abschleppwagen nahm das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug auf und brachte es in eine Werkstatt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren etwa eine Stunde vor Ort beschäftigt.