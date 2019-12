Wetter/Hagen. Zwei Unfälle haben auf der A1 am Dienstagmorgen einen langen Stau zwischen Wetter und Hagen ausgelöst. Eigentlich ging es nur um Blechschäden.

Unfälle auf A1 lösen langen Stau bei Hagen und Wetter aus

Zwei Verkehrsunfälle haben am Dienstagmorgen auf der A1 einen Kilometerlangen Stau ausgelöst. Insgesamt nannte der WDR zwischen Wetter-Volmarstein und dem Kreuz Dortmund/Unna mehr als fünf Kilometer Stau in Fahrtrichtung Köln.

„Die Unfälle sind eigentlich unspektakulär, aber zu dieser Zeit auf der A1 für den Verkehr brisant“, sagte ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei in Dortmund am Morgen auf Nachfrage. Gegen 7.30 Uhr löste sich der Stau auf, zeigten sowohl die Übersicht beim WDR als auch das Portal Verkehr.nrw an.

Unfall auf der Überholspur

Der erste der Unfälle sei um 5.11 Uhr gemeldet worden: An der Anschlussstelle Volmarstein waren zwei Fahrzeuge auf der Überholspur zusammen gekracht, teilte die Polizei mit. Erst sei von zwei Pkw die Rede gewesen, wenige Minuten danach wurde die Meldung korrigiert: Es hatte sich ein Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignet. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es bei der Polizei. Nähere Angaben gab es dazu nicht.

Um 6.29 Uhr wurde dann ein weiterer Unfall gemeldet - einige Kilometer früher, auch in Richtung Köln: In Höhe Hagen-West seien zwei Lastwagen zusammengestoßen; ein Fahrzeug sei im Stau rückwärts gegen einen dahinter stehenden Lastwagen gerollt. Auch hier sei nur Blechschaden entstanden. Beide Fahrzeuge wurden auf dem Standstreifen abgestellt. (dae)