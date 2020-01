Uli Weishaupt aus Herdecke entdeckt kleinen Kunstschatz

Marlene Dietrich hat er gemalt und Klaus Kinski, den französischen Schauspieler Jean Marais und dessen Kollegin Jeanne Moreau. Nicht von Fotos. Peter Reuter ist den Stars der Kulturszene persönlich begegnet. Zuhause in Hagen aber war er „ganz normal“, wie seine Schwester Eva-Maria Gille sagt. Gerade ist die Herdeckerin 80 geworden. Sie hat eine Ausstellung mit vorbereitet, die auch bisher unveröffentlichte Arbeiten zeigt. Zu sehen sind die Portraits in der Ruhr-Galerie. Genau in dem Raum, in dem Eva-Maria Gille früher einmal als Volksschullehrerin unterrichtet hat.

Jetzt entdeckt: Die Herdecker Künstlerin Roswitha Lüder, im Jahr 1960 portraitiert von Peter Reuter. Foto: Klaus Görzel / WP

Ein Aufsatz im HagenBuch von 2013 hat den Stein ins Rollen gebracht. Gelesen hat ihn Uli Weishaupt, selbst Autor des Heimatbuches, zwar erst mit Jahren Verspätung. Dafür hat ihn der Beitrag von Walter Israel über Peter Reuter, den „Künstler zwischen Hagen und Paris“, regelrecht umgehauen. Der Herdecker Uli Weishaupt hörte sich bei der ihm bekannten Künstlerin Roswitha Lüder um – und landete einen Volltreffer. Später wohnten sie und Rudi Vombek in Herdecke, früher aber war ihre Wohnung in Hagen. Und wer war da immer mal wieder Gast? Peter Reuter.

Einmal fragte er nach großen Papierbögen. Den Kohlestift hatte er dabei. Ein Dutzend Portraits von Lüder und Vombek entstanden an diesem Nachmittag im September 1960. Und diese Arbeiten „müssen an die Luft“, fand Uli Weishaupt und holte Werner Karmiol ins Boot. Der Galerist der Ruhr-Galerie im Her­decker Kulturhaus hatte bisher nur Arbeiten von lebenden Künstlern ausgestellt. Für Peter Reuter macht er jetzt erstmals eine Ausnahme.

Bild vom Clown Grock steht am Anfang

Peter Reuter ist als ältestes von vier Kindern groß geworden. Der Vater war Spätheimkehrer. Die Kinder teilten sich ein Zimmer. Waren die Eltern da begeistert, als der Stammhalter eine Künstlerexistenz wählte? Ablehnung habe es nicht gegeben, sagt die Schwester Eva-Maria: „Das war seine Begabung. Da hatte etwas anderes keinen Zweck.“ Der Mutter, einer Näherin, bescheinigt die Tochter große Kreativität: „Sie hat aus Nichts etwas gemacht.“ Der Vater war Schlosser und ein Meister der Präzision. Sohn Peter hatte von Beiden etwas. 14 oder 15 war er, als der Zirkus auf dem Höing gastierte und mit ihm der weltbekannte Clown Grock. Peter Reuter malte ihn mit Wasserfarben und kündigte der Mutter an: „Dem bringe ich jetzt mein Bild.“ Mit Bild zurück gekehrt sei Peter jedenfalls nicht, schmunzelt Eva-Maria Gilles und weiß: Mit diesem Portrait fing alles an.

Uli Weishaupt (links) hat unbekannte Arbeiten des Hagener Portraitmalers Peter Reuter entdeckt. Hier ist er zu sehen mit Eva-Maria Gille, der Schwester von Reuter, und Werner Karmiol, dem Galeristen der Ruhr-Galerie in Herdecke (die Klassenraum war, als Eva-Maria Gille hier noch als Volksschullehrerin unterrichtete). Foto: Klaus Görzel / WP

Ballett-Szenen hat Peter Reuter gemalt, und immer wieder Portraits. Fotos aus dieser Zeit zeigen ihn mit Willy Brandt, Alfred Hitchcock, Edith Piaf oder Artur Rubinstein. Auch eine Aufnahme mit den Hardrockern von Black Sabbath ist dabei. War Peter Reuter ein Partylöwe? „Nein“, sagt Eva-Maria Gilles entschieden. Gesellig sei ihr Bruder gewesen, ja. Auf eine Einladung aus dem Jet-Set sei eben die nächste gefolgt. Bis Peter Reuter unerwartet abtauchte. Eine selbstgewählte Reaktion auf das öffentliche Leben? „Ja“, sagt sie, er brauchte einen Rückzugsraum. „Er war besessen vom Malen.“

Wo der Rückzugsraum gelegen hat? Erst nach dem Tod der Eltern Ende der 80er Jahre kam es heraus. Peter Reuter hatte in Wuppertal gelebt. Unentdeckt auch von den Geschwistern. Eigentlich gleich um die Ecke.