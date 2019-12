In Herdecke: Weit über 100 Tüten für den Brotkorb

Die ersten hundert Tüten sind bereits gepackt und von den Kunden bezahlt. Noch einmal genau so viele Tüten gibt es vom Rewe-Markt Symalla in Ende obendrauf. Inhalt: Grundnahrungsmittel und ein süßer Brotaufstrich, zusammen im Wert von fünf Euro. Nächste Woche sollen die Gaben für den Weihnachtsteller beim Brotkorb in Herdecke ausgegeben werden.

„Es ist eigentlich unfassbar, was man für fünf Euro alles bekommen kann“, sagt Irmingard Schewe-Gerigk vom Brotkorb und zieht ein Teil nach dem anderen aus einer der Papiertüten: Spaghetti, Tortellini, Tomatensuppe, Reisbeutel, Doppel-Kekse und Nuss-Nougat-Creme. Bei fünf Euro liegt der Ladenpreis. Und den haben Kunden dafür entrichtet, dass auch andere Menschen an Weihnachten einen gedeckten Tisch und einen gefüllten Teller haben.

Zu Weihnachten gibt es etwas mehr

„Gemeinsam Teller füllen“ heißt die Aktion, und so steht es auch auf jeder der Tüten. Ein halbes Dutzend Mal hat Christian Symalla bestimmt schon mitgemacht bei der Aktion von Rewe. Und so wird er auch dieses Mal den Warenwert der Kundenspenden noch einmal oben drauf legen. Vielleicht werden dafür auch noch ein paar Tüten gepackt. Der Brotkorb kann aber auch andere Wünsche äußern.

Mit 100 Tüten werden Irmingard Schewe-Gerigk und Wilfried Klaussner vom Brotkorb nächsten Mittwoch klar kommen. Mit mehr Kundschaft rechnen sie auch für diesen letzten Ausgabetag im alten Jahr nicht. Noch eine Süßigkeit soll zu den Weihnachtstüten hinzu kommen. „Damit es etwas praller wird zum Fest“, sagt Irmingard Schewe-Gerigk. Zwei Mal fällt die Ausgabe von Lebensmitteln, die in Läden kurz vor der Verfallszeit aussortiert worden sind, ins Wasser. Die Feiertage liegen so, dass der Mittwochstermin diesmal keinen Sinn macht.

Herdecker sind hilfsbereit

Am 8. Januar geht es wieder los mit der Ausgabe an der Hauptstraße. „Es ist gut, wenn nach den Feiertagen etwas da ist", freut sich die Vorsitzende des Brotkorbs auf die Zugabe von Christian Symalla. Er ist nicht der Einzige, der immer wieder gerne dem Verein unter die Arme greift. Gerade in der Vorweihnachtszeit machen sich viele Menschen Gedanken, wie nicht nur sie selbst ein schönes Weihnachtsfest erleben können. „Die Herdecker sind schon sehr hilfsbereit", sagt Irmingard Schewe-Gerigk über die Hilfsbereitschaft in der Stadt.