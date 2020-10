Trotz Corona: Weihnachtsmarkt in Wetter findet statt

Trotz Corona: Der Weihnachtsmarkt in Wetter soll stattfinden. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Am 5. und 6. Dezember gibt es auf der Kaiserstraße, am Bahnhofsvorplatz und rund um die Lutherkirche Programm. Sogar eine Verlängerung wie im Vorjahr soll es bis 22. Dezember wieder auf dem Bahnhofsvorplatz geben. So viel zum Gewohnten.

Es gibt aber auch zahlreiche Veränderungen, die Corona geschuldet sind: Ein Bühnenprogramm fällt ebenso unter den Tisch wie ein Markt innerhalb des Gemeindehauses der Lutherkirche. Ob Masken Pflicht sein werden, soll von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig gemacht und erst kurz vor dem Weihnachtsmarkt bekannt gegeben werden.

„Trotzdem versuchen die Veranstalter eine stimmungsvolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen, auf die sich alle BesucherInnen schon jetzt freuen können“, heißt es bei der Stadt Wetter. Viele Anmeldungen für Stände lägen bereits vor.

Weitere Interessenten können sich beim Stadtmarketing für Wetter unter der Telefonnummer 02335/840188 oder per E-Mail unter kontakt@stadtmarketing-wetter.de melden.