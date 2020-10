Trotz Corona-Risiko: Lehrerin steht in Herdecke vor Klasse

Herdecke. Elke Dissmann müsste nicht zur Schule kommen. Sie ist besonders gefährdet. Aber daheim bleiben kommt für die Lehrerin in Herdecke nicht in Frage.

Daheim bleiben? Den Unterricht vom Rechner aus machen? Die Wochen mit Home-Schooling vor den Sommerferien haben Elke Dissmann gereicht. Da kommt sie lieber jeden Tag in die Schule. Obwohl Corona sie wegen einer Vorerkrankung besonders hart treffen würde. Eine Bedingung hat sie allerdings: In ihren Stunden müssen alle Schüler Masken tragen. Ausnahmslos. Was funktioniert: Nicht nur die Lehrerin will Unterricht auf Distanz vermeiden.

Mit ihrer weißen FP2-Maske steht Elke Dissmann vor der 10b der Realschule am Bleichstein und fragt die Hausaufgaben ab. Indien ist das Thema. Mahatma Gandhis Leben, sein Wirken, die Religionen im Land und die wirtschaftliche Entwicklung – der Reihe nach sagen die Jugendlichen, was sie an Wissen mit in die Stunde gebracht haben. Die meisten Antworten kommen klar, auch mit Maske. Nur manchmal wirkt der Stoff wie ein Dämpfer. Aber das ist nicht so schlimm für den Unterrichtsverlauf. Elke Dissmann ist ohnehin viel unterwegs. Sie geht in die Reihen, hockt sich hin, hört intensiv zu, gibt die Antworten weiter.

Als Asthmatikerin gefährdet

Genau das ist es, was ihr so unendlich fehlen würde: der direkte Kontakt zu den Schülern. Die Möglichkeit, mit einem Gesichtsausdruck eine kleine Botschaft zu geben oder in den Gesichtern der Schüler zu erkennen, wo noch ein Fragezeichen stehen geblieben ist. Unzufrieden ist sie geworden, als nach dem Corona-Stillstand zunächst mit Home-Schooling weiter gemacht wurde, sogar ein kleines bisschen depressiv. Dafür ist sie nicht Lehrerin geworden, sagt sie und hat „abgewogen, was schlimmer ist für mich: die Gefahr durch Corona oder das, was das Zuhausebleiben mit meiner Psyche macht.“ Die Gefahr durch Corona ist für sie eine Besondere. Zu Beginn des Jahres lag Elke Dissmann mehrere Tage mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Und: Sie hat Asthma. Damit zählt sie zur Risikogruppe. Sie hat sogar ein Attest, das sie vom Unterricht vor einer Klasse befreit. Und trotzdem kommt sie jeden Morgen zur Schule, höchstens mit einem leicht bangenden Gefühl. „Es ist nicht die Angst vor einer unmittelbaren Ansteckung“, sagt die 62-Jährige. Sie denkt, dass sie eine Infizierung überleben würde. „Aber was ist mit den Spätfolgen?“, fragt sie, „so vieles in Sachen Corona ist doch nicht wirklich geklärt.“

Schüler schätzen die Schule

Damit sie so sorglos wie möglich vor die Klassen treten kann, hat sie den Deal mit den Schülern gemacht. Bis zum 31. August mussten sowieso alle Jungen und Mädchen im Unterricht Masken tragen. Jetzt beruht der Selbstschutz und der Schutz für andere auf Freiwilligkeit – bis auf die Stunden bei Elke Dissmann und zwei weiteren Mitgliedern des Kollegiums. Mit Schulleiterin Anke Lohscheidt haben die Drei beredet, unter welchen Bedingungen ihr Kommen möglich bleibt. Mit den Eltern ist in den Klassenpflegschaften darüber gesprochen worden. Aber auch im Klassenzimmer musste die besondere Gefahr beim Namen genannt werden.

Die Wochen daheim hätten den Schülern die Einsicht gebracht, dass „alles besser als Distanzunterricht ist“, sagt Lohscheidt. Schule in der Schule werde sogar als etwas Schönes angesehen. Beschwerlich ist das stundenlange Maskentragen trotzdem. Aber immer noch besser als Distanzunterricht, sagt Emelie aus der 10 – gerade jetzt in der Abschlussklasse weiß sie es zu schätzen, dass Aufgaben und Überprüfungen unmittelbarer sind als beim Home-Schooling. Für ihre Nachbarin Filiz läuft es in dem Fach, das Elke Dissmann gerade unterrichtet, zwar auch so ganz gut. Aber auch Filiz findet die Möglichkeit zur persönlichen Nachfrage besser als das Zeichengeben für den Monitor.

Alle 14 Tage hat Elke Dissmann bisher einen Corona-Test machen lassen. Eine Ärztin kommt für sie und die Kollegen extra in die Schule. Elke Dissmann denkt bei den Abstrichen weniger an sich: „Es geht um die Sicherheit für andere.“ Ihre eigene Maske ist wie alle Masken auch ein Schutz für Gesprächspartner. Überhaupt tut sie ganz viel, damit ihr Infektionsrisiko und damit ja auch die Ansteckungsgefahr so niedrig bleibt wie möglich. Seit März war sie nicht mehr Shoppen, Einkäufe für zuhause erledigt sie in den Randzeiten der Geschäfte, und auch persönliche Kontakt bleiben auf Sparflamme. Und doch ist natürlich alle Vorsicht auch für sie. Damit sie weiter zur Schule gehen darf.