Trotz Corona: Kirche hat im Advent frohe Botschaft

Ennepe-Ruhr/Wengern. Der Advent ist die Zeit der freudigen Erwartung. Im Kirchenkreis Hattingen-Witten mit Wengern gilt das auch zu Corona-Zeiten.

Rituale und Traditionen haben gerade zum Jahresende Hochkonjunktur. Nicht selten reiben sich Theologinnen und Theologen verwundert die Augen, welchen Stellenwert da Glühwein und Betriebs-Weihnachtsfeier samt Schrottwichteln bekommen.

Mit der eigentlichen Bedeutung des Advents haben diese geselligen Vergnügen ebenso wenig zu tun wie der „Geschenkewahn“ unterm Weihnachtsbaum. Advent leitet sich ja eigentlich vom lateinischen „adventus“ ab und bedeutet „Ankunft“.

Ursprünglich war die Adventszeit für Christinnen und Christen eine Fastenzeit wie die Wochen vor Ostern; eine Zeit der Erwartung, der Vorbereitung und der Vorfreude. Plätzchen backen und die Wohnung dekorieren passen also durchaus in diese Zeit der Stille und Erwartung.

Gegen „Last christmas“ in Endlosschleife und Winterbier haben die Kirchen und Gemeinden in Wengern, Hattingen, Nierenhof, Sprockhövel, und Witten in den vergangenen Jahren immer wieder Offene Kirchen, geistliche Konzerte und Orte der Stille gesetzt. Wer dem Trubel des Weihnachtsmarkes oder dem Stress der Shoppingzentren entfliehen wollte, konnte in den Gotteshäusern des Kirchenkreises den eigentlichen Geist der Weihnacht spüren.

Angebote auf der Homepage

Corona schränkt nun zwar manche Möglichkeiten ein – doch die Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenmusikerinnen, Gemeindepädagogen, Jugendmitarbeitende und viele Helferinnen und Helfer machen auch in diesem Jahr ganz vieles möglich.

„Auf unserer Homepage stellen wir in den kommenden Wochen jeweils aktuell ein, welche Veranstaltungen stattfinden – ein bisschen ,Eigenwerbung’ darf sein“, lädt Nicole Schneidmüller-Gaiser, Sprecherin des Kirchenkreises, alle Interessierten, alle Ruhe- und Sinn-Suchenden herzlich ein, die offenen Angebote in den Gemeinden zu besuchen. Natürlich unter den jeweils aktuell geltenden Corona-Regeln – mit Abstand und Sicherheit, aber eben auch voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest und auf die Geburt Jesu. Nicole Schneidmüller-Gaiser: „Denn eins ist klar: Advent fällt nicht aus!“

Eine Übersicht über die Angebote der Kirchengemeinden in Hattingen-Witten wird fortlaufend auf der Homepage des Kirchenkreises veröffentlicht: www.kirche-hawi.de.