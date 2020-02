Tierische Spürnase hilft in Wetter bei Menschensuche

Es ist der übliche Feierabendverkehr, der an diesem Nachmittag durch Hagen-Haspe rollt. Autos, Motorräder und Fußgänger suchen sich ihren Weg durch die Wohnsiedlung am Quambusch. In der Hektik behält an diesem Nachmittag nur eine den Überblick: Rhodesian Ridgeback-Hündin Denga. Die fünfjährige Hündin und ihre Besitzerin Insa Baumann bahnen sich ihren Weg durch die Hagener Vorstadt. Und dass Denga so genau weiß, wo sie hin muss, hat einen besonderen Grund: Vor drei Jahren begannen sie und Ihr Frauchen eine Ausbildung zur Fährtensucherin.

„Mantrailing“ wird die Beschäftigung genannt, bei der der Hund Geruchspartikel von einer Person oder einem Tier aufnimmt und nachverfolgen kann. „Im Ernstfall kann das Leben retten. Oder vermisste Personen wie Demente oder entlaufene Tiere wiederfinden“, weiß Baumann. An diesem Nachmittag wird der Ernstfall geprobt. Unter der Anleitung der erfahrenen Mantrailerin Sigrid Korth, die selbst der Suchhundestaffel Rhein-Ruhr angehört und seit mehreren Jahren Mantrailing-Kurse in Wetter anbietet, wird Kursteilnehmerin Inge gesucht.

Schal für die Fährte

Zuvor hatte sie einen Schal am Startpunkt abgegeben. Nachdem Denga kurz am Schal von Inge schnuppert, nimmt sie postwendend auf das Signal von Insa Baumann (“Trail!“) die Fährte auf. Denga verschafft sich einen kurzen Überblick und läuft los. An einer langen Schleppleine muss Insa Baumann immer wieder feststellen, ob ihr Hund die den richtigen Weg nimmt. „Ich muss genau auf ihre Zeichen achten und verstehen, ob sie nun eine Fährte aufgenommen hat, die ins Nichts führt oder sie auf dem richtigen Weg ist. Um seinen eigenen Hund da richtig zu verstehen, braucht es schon seine Zeit“, erklärt die 50-Jährige. „An manchen Tagen ist Denga auch nicht so gut drauf und ist unkonzentriert. Das ist genau wie bei uns Menschen auch, wenn wir mal einen schlechten Tag haben und uns auf der Arbeit nicht konzentrieren können“, sagt die Bankkauffrau.

Doch an diesem Tag läuft alles nach Plan: Nach etwa 500 Metern Weg, verschiedenen Abzweigungen und Straßenüberquerungen wartet Inge in einer kleinen Einfahrt mit Nassfutter auf Denga. „Wichtig ist dann, dass der Hund gelobt und mit Nassfutter belohnt wird. Das ständige erschnüffeln der Fährte trocknet die Schleimhäute aus, deshalb würden sich die Hunde bei der Belohnung wenig über Trockenfutter freuen“, weiß Trainerin Korth.

Erste Spur endete vor Hochhaus

Bis die Rhodesian Ridgeback-Hündin so weit war, bis sie Fährten über mehrere Hundert Meter verfolgen konnte, bedurfte es jedoch mehreren Monaten intensiven Trainings: „Das hat schon seine Zeit gedauert. Man fängt mit relativ leichten Übungen und kurzen Strecken an und verlängert die Distanzen dann immer weiter“, erklärt Dengas Besitzerin. Vor etwa einem Jahr kam dann der erste Einsatz für das Mensch-Hund-Gespann: „An unseren ersten Einsatz kann ich mich noch gut erinnern. Das war in Mühlheim, wo ein Hund entlaufen war. Denga und eine weitere Suchhündin haben die Fährte aufgenommen, die immer wieder vor einer Hochhaussiedlung vor einem Balkon endete. Auch nach mehrmaligem klingeln ging niemand an die Tür. Nachdem dann Anzeige wegen Unterschlagung gegen Unbekannt gestellt wurde, tauchte der vermisste Hund ein paar Tage später wieder im Garten des Besitzers auf“, so Baumann. „Der Verdacht lag also nahe, dass wirklich jemand den Hund mitgenommen hatte“, so die Bankkauffrau.

Dank der guten Nase ihrer Hündin Denga nahm die Geschichte um den vermissten Hund schlussendlich aber doch ein gutes Ende. „Das ist wirklich total spannend und kann ich jedem Hundehalter nur ans Herz legen. Dem Hund macht es riesigen Spaß und im Ernstfall kann man auch noch etwas Gutes bewirken“, so die 50-Jährige.