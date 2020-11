Talente sind eine Gabe Gottes

Pfarrer Holger Schmitz denkt über Talente unterschiedlicher Bedeutung nach.

Der Blick in die Welt der Bibel führt uns zu einer überraschenden Antwort: „Talent“ bezeichnet ursprünglich eine alte anerkannte Gewichtseinheit der orientalischen Regionen.





So verstanden, gebraucht Jesus den Begriff in einem seiner Gleichnisse: Vor einer langen Reise teilt ein reicher Mann sein Vermögen unter der Dienerschaft zur Verwahrung auf, und zwar nach Talenten abgewogen (vgl. Matthäus 25,14-30). Interessant ist, dass in dieser Erzählung sich die alte Deutung mit der unsrigen verbindet. Denn der reiche Mann geht nicht willkürlich vor. Er achtet bei der Vergabe genau auf die Fähigkeiten seiner Diener.





In diesem Sinne verstehen wir heute den Ausdruck „Talent“: Als eine positive Eigenschaft, die den Menschen auszeichnet und als Voraussetzung zu einem gelingenden Handeln gegenüber der Umwelt. Das Gleichnis zeigt wie ein Lehrstück auf, was der Mensch mit seinen Talenten alles machen kann.





Es ist eine Ermunterung, auf die eigenen Fähigkeiten zu schauen, wie sie jede/n von uns zu etwas besonderem macht. Und ebenso birgt sie die Einladung, in den Mitmenschen zuerst nach ihren guten Gaben zu suchen, um sie dann bei ihren Stärken zu nehmen. Für Kritik und Verbesserungsvorschläge bleibt dann immer noch ausreichend Zeit.





Einen gesegneten Sonntag und eine von den Talenten getragene kommende Woche.

Holger Schmitz ist leitender Pfarrer der katholische Pfarrei St. Peter und Paul für Witten, Sprockhövel und Wetter