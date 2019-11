Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 25. Januar 2020, findet im Rahmen der Einweihung der umgestalteten Sparkassen-Filiale ein Tag der offenen Tür statt. An diesem Tag können Kunden, Geschäftspartner und interessierte Bürger der Stadt Wetter einen ersten Blick in die Räumlichkeiten werfen.