Suche nach vermeintlich vermisster Person in Wetter

Wetter. Stundenlang suchen Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, THW und Polizei in der Nacht zu Dienstag eine vermeintlich vermisste Person in der Ruhr.

Zu einem vermeintlichen Rettungseinsatz an der Obergrabenbrücke rückten die Feuerwehr-Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel Montagnacht um 23.16 Uhr aus.

Ein Autofahrer hatte im Vorbeifahren auf der Brücke eine Person wahrgenommen, die sich augenscheinlich auffällig verhielt. Da er sich aber nicht sicher war, ob der Fußgänger Hilfe benötigte, wendete er und befuhr die Brücke noch einmal in Gegenrichtung. Diesmal war von der Person auf der Brücke nichts mehr zu sehen, so dass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie in die Ruhr gestürzt war. Über Notruf verständigte der Autofahrer Polizei und Feuerwehr. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte leuchteten den Bereich auf der Brücke zunächst umfangreich aus und suchten alles ab. Parallel dazu liefen Fußtrupps die Uferbereiche ab.

Die Obergrabenbrücke blieb für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Foto: Alex Talash

Die ebenfalls sofort mit alarmierte DLRG Wetter setzte umgehend zwei Boote zur Personensuche im Wasser ein. Sie kontrollierten den Ruhrverlauf sowie seine Uferbereiche bis zum Laufwasserkraftwerk der RWE im Schöntal.

THW setzt Sonargerät ein

Während der Arbeiten auf dem Wasser wurde das Kraftwerk durch einen Bereitschaftsdienst des Energieversorgers besetzt und ausgeleuchtet. Das mittlerweile ebenfalls vor Ort eingetroffene Technische Hilfswerk aus Wetter führte weitere Beleuchtungsmaßnahmen an mehreren Stellen auf der Obergrabenbrücke, sowie am Seeplatz durch.

Zusätzlich setzten die ehrenamtlichen THW-Kräfte ein weiteres Boot ein. Von diesem Boot aus suchten sie unter Einsatz eines Sonargerätes die Wasserfläche nach der Person ab. Taucher der Berufsfeuerwehr Witten standen den ganzen Einsatzverlauf über in Bereitstellung. Die Polizei kontrollierte die angrenzende Kleingartenanlage.

90 Einsatzkräfte vor Ort

Das THW suchte von einem Boot aus die Wasseroberfläche ab. Foto: Alex Talash

Da trotz mehrfacher Kontrollen, sowohl auf dem Wasser wie auch am Uferbereich, keine Person aufzufinden war, brachen die Einsatzkräfte nach guten drei Stunden die Suche ab. Die insgesamt 90 Einsatzkräfte, bestehend aus Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, DLRG und THW rückten nach den Aufräumarbeiten zu ihren Standorten ein. Während der Dauer der Arbeiten war die Verbindungsstraße nach Hagen komplett gesperrt.