Warnstreik der Gewerkschaft Verdi: Alles Busse der Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr stehen am Donnerstag still, nur Fremdunternehmen sind im Auftrag der VER unterwegs.

Nahverkehr Streik: Nur wenige Busse in Wetter und Herdecke unterwegs

Wetter/Herdecke. Nach der Verdi-Aufforderung zum Streik am Donnerstag haben die Verkehrsunternehmen konkretisiert, welche Busse wohl in Wetter und Herdecke fahren

Der nächste Streik im Öffentlichen Personennahverkehr steht nun am Donnerstag, 8. Oktober, an. Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) hat nun eine Übersicht veröffentlicht, welche Linien auch in Wetter und Herdecke von den Auswirkungen betroffen seien. Als da wären:

Linie 552 Gevelsberg Rathaus - Wetter-Loh: eingeschränktes Fahrplanangebot im Spätverkehr

Linie 553 Hagen-Westerbauer Bf. - Herdecke-Herrentisch: eingeschränktes Fahrplanangebot

Linie 555 Hagen-Westerbauer Bf. - Herdecke-Herrentisch: eingeschränktes Fahrplanangebot

Linie 564 Herdecke-Schanze - Herdecke Mühlenstraße: vollständiges Fahrplanangebot, inklusive Einsatzwagen E564

Linie 581 Herdecke Friedrich-Harkort-Gymnasium - Herdecke-Wittbräucke Bf.: vollständiges Fahrplanangebot (mit Ausnahme der Fahrt um 13:28 Uhr)

Linie 582 Herdecke Friedrich-Harkort-Gymnasium - Herdecke-Nacken: vollständiges Fahrplanangebot

Linie 585 Gevelsberg-Silschede Mitte - Wetter Bf.: eingeschränktes Fahrplanangebot

Linie SB38 Ennepetal Bus-Bf. - Wetter Bf.: eingeschränktes Fahrplanangebot

Wichtig: Aufgrund des von Gewerkschaftsseite angekündigten ganztägigen Warnstreiks könne die VER von Betriebsbeginn bis -ende im gesamten Betriebsgebiet keine Busfahrten anbieten. Das gelte auch für den Schülerverkehr. Die Ausnahmen auf einigen Linien seien Fahrten, die durch Fremdunternehmer im Auftrag der VER umgesetzt werden.

Es entfallen aufgrund des Warnstreiks von Gewerkschaftsseite sowohl die Mobilitätsgarantie als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Die Kunden Center sind an diesem Tag ebenfalls geschlossen. Aus Sicherheitsgründen sind jedoch alle Betriebseinrichtungen bewacht. Informationen erhalten Kunden auch unter der Service Telefon-Nummer 01806 50 40 30 (aus dem Festnetz 0,20 €/Anruf, dt. Handynetz max. 0,60 €/Anruf).

Auch die Bogestra und die Hagener Straßenbahn AG hatten – wie berichtet – mitgeteilt, dass am Donnerstag die Buslinien nicht nach ihrem normalen Fahrplan unterwegs seien. Das Hagener Unternehmen teilte mit, dass ein Notfahrplan auch für Verbindungen nach Herdecke und Wetter auf Basis des Nacht-Express-Netzes gelte (Info: www.strassenbahn-hagen.de), daher sollten Kunden mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.