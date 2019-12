Strauss-Köster: Herdecke braucht mehr Kita-Plätze

Was war wichtig für Herdecke? Was wird wichtig für Her­decke? Die Redaktion hat Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster gefragt. Hier sind zwölf Fragen und eben so viele Antworten



2019 ist fast rum. Was hat die Stadt in diesem Jahr nach vorne gebracht?

Katja Strauss-Köster: Unsere Stadt wird geprägt von den Menschen, die in ihr leben. In Herdecke ist die Anzahl der ehrenamtlich Tätigen unglaublich hoch. Wenn Bürgerinnen und Bürger sich in und für ihre eigene Stadt engagieren, sei es als Kinder- und Jugendtrainer, als Seniorenbegleiter oder in der Flüchtlingshilfe, bringt uns das als Stadtgemeinschaft nach vorne. Daher möchte ich als Bürgermeisterin die Gelegenheit nutzen, mich für diesen Einsatz zu bedanken.





Was wird die Hitliste der drängendsten Aufgaben im nächsten Jahr sein: Bitte die Plätze 1-3!

Eine hohe Priorität hat für mich die Schaffung von zusätzlichen Plätzen in der Kinderbetreuung, um der steigenden Nachfrage von jungen Familien gerecht werden zu können. Außerdem gilt es -- trotz angespannter Haushaltssituation – dringend mehr Geld in unsere Infrastruktur, besonders in die maroden Straßen zu investieren und das Freibad endlich gemeinschaftlich zu retten. Last but not least, um die Frage nach nur drei der zukünftigen Aufgaben zu beantworten, das Wohnbauprojekt auf dem ehemaligen Schulareal in Ende mit NRW.Urban voranzubringen. Hier haben wir die Möglichkeit, dringend benötigten zusätzlichen Wohnraum, sowohl altengerecht als auch bezahlbar für Familien, ohne Inanspruchnahme von Freiflächen, zu schaffen.





Eine besonders lange Amtszeit des Rates geht zu Ende. Wo ist am meisten bewegt worden?

Mit der Umgestaltung des Kampsträter Platzes und der unteren Hauptstraße zur Stärkung unserer Innenstadt, haben wir Herdecke in den vergangenen Jahren deutlich attraktiver gestalten können. Mich macht es stolz zu sehen, welch tolle Geschäfte wir insbesondere in unserer Fußgängerzone derzeit haben. Darüber hinaus haben Politik und Verwaltung es gemeinsam geschafft, Industriebrachen zu Wohnbaugebieten umzuwandeln, ohne auf die grüne Wiese gehen zu müssen.





Der enttäuschendste Moment in dieser Zeit?

Enttäuscht bin ich von dem Vorgehen im Zuge des Baus der Höchstspannungsfreileitungen durch Herdecke. Seit vielen Jahren unterstütze ich ganz aktiv den Kampf vieler Herdeckerinnen und Herdecker gegen den Bau der riesengroßen Masten und einer 380kv-Leitung, die teilweise direkt über Wohnhäuser und in unmittelbarer Nähe von Grundschule, Kindergarten und Unternehmen gespannt werden soll. Dass Amprion durch teilweisen Kahlschlag nicht nur Naturräume in unserer Stadt zerstört, sondern auch vor der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bereits Fakten schafft, mag zwar ihr Recht sein, für vertretbar halte ich persönlich das Vorgehen nicht. Für mich steht der Schutz des Menschen im Vordergrund, zumal auch alternative Lösungen aufgezeigt wurden.







Was hat besonders viel Freude gemacht?

Da ich ein kommunikativer Mensch bin, sind es besonders die Begegnungen mit den Menschen, die mir viel Freude bereiten und mich antreiben. Mit unzähligen Herdeckerinnen und Herdeckern bin ich in den vergangenen Jahren ins Gespräch gekommen und habe aus diesem Austausch sehr viel mitnehmen können.





Die ganze Ratsperiode über gab es keine feste Mehrheit im Rat. Hat das den Bürgermeister gestärkt oder Entscheidungen nur schwieriger gemacht?

Wechselnde Mehrheiten sind lebendige Demokratie. Sie führen teilweise zu Spannungen, können aber auch eine Bereicherung sein. Wer seine Vorschläge und Ideen durchbringen möchte, muss gute Argumente haben und auch über Parteigrenzen hinweg aufeinander zu gehen können. Für mich ging und geht es stets um das Wohl der Stadt.





Fraktionswechsel, Umfirmierungen, viele verschiedene Kräfte im Rat - wird es noch unruhiger werden in den Räten?

Die Räte bilden das Meinungsbild der Menschen in den Städten ab, die mit ihrem Wahlkreuz die Vertreterinnen und Vertreter in die Ratssäle entsandt haben. Die Bildung von Koalitionen wird durch viele kleinere Fraktionen und das Verschieben von Mehrheiten sicher nicht leichter, aber auch das gehört zu einer Demokratie. Wichtig ist, die Menschen davon zu überzeugen, wählen zu gehen und für ihren Standpunkt einzutreten.





Die AfD will keine Ortsverbände gründen, bei den Kommunalwahlen aber antreten. Irritiert Sie das?

Kommunalpolitik muss aus meiner Sicht von Menschen gemacht werden, die das Ohr ganz nah an den Bürgerinnen und Bürgern haben. Denn besonders die Entscheidungen in der Politik vor Ort haben eine ganz unmittelbare Auswirkung auf die Menschen. Es hat immer Frust über politische Entscheidungen gegeben.





Wie wollen Sie vermeiden, dass die AfD zum Abstauber wird, weil sie sich zum Sachwalter des vermeintlich zurecht unzufriedenen Bürgers stilisiert?

Die Unzufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern sollte zunächst einmal ernst genommen werden. Nicht nur durch meine mittlerweile mehr als zehnjährige Amtszeit als Bürgermeisterin höre ich natürlich auch kritische Stimmen zu einzelnen Themen. Mit einem offenen Ohr und guten Argumenten lassen sich – so zeigen es meine Erfahrungen zumindest – jedoch unterschiedliche Standpunkte häufig ausräumen. Man muss nur im Gespräch miteinander, nicht übereinander bleiben.





Diese Amtszeit war nicht Ihre erste. Schleicht sich so etwas wie Amtsmüdigkeit ein?

Die Arbeit als Bürgermeisterin bereitet mir noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Die Herausforderungen werden zwar zunehmend größer, aber der Ansporn und die Motivation, sich zum Wohle unserer Stadt und der Herdeckerinnen und Herdecker einzusetzen, ist ungebrochen.





Was hilft Ihnen ganz persönlich, wenn der Arbeitsfrust mal stark ist?

Meine Familie und Freunde sind ein wichtiger Ankerpunkt für mich. Dort kann ich Kraft tanken. Am Ende eines häufig langen Arbeitstages hilft mir aber auch schon der Spaziergang mit unserem Hund, um abschalten und durchatmen zu können.





Wenn es, warum auch immer, mit der Politik plötzlich vorbei wäre - was würde bei Ihnen die Lücke ausfüllen?

Auch wenn mir die Arbeit als Bürgermeisterin viel bedeutet und der Full-Time-Job zu einem Teil meines Alltags und auch der meiner Familie geworden ist, gibt es für mich auch abseits von Rathaus und Ratssaal noch ein Leben. Langeweile wird es in meinem Leben ganz bestimmt nicht geben.