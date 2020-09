Der Schulbetrieb ist wieder einigermaßen normal angelaufen in Wetter und Herdecke - gilt das auch in Sachen Klassenfahrten?

Alle Schulen haben ihre Traditionen bei den Fahrten. Wann geht es ins Schullandheim, wann ins Ausland? Manche starten auch durch in den Schnee. So war es vor Corona. Und jetzt? Gerade formieren sich Eltern- und Schulpflegschaften. Was haben sie in Bezug auf die Fahren beschlossen? Wie siehst du das?