Stadt Herdecke weist Vorwürfe der SPD zum Freibad zurück

2019 schauten sich SPD-Fraktion und Stadtverband im Freibad am Bleichstein den Zustand des Bades und der Schäden an. Claudia Schulte vom Gebäudemanagement der Stadt führte durch die Anlage.

Herdecke. Die Stadt Herdecke mache seit Jahren auf den desolaten Zustand des Freibads am Bleichstein aufmerksam, so die Verwaltung zur Kritik der SPD.

Die Stadtverwaltung Herdecke weist die Vorwürfe der SPD- Fraktion zur Freibadöffnung in diesem Jahr entschieden zurück.

Weder sei zutreffend, dass „kein Interesse an einer Eröffnung besteht“, noch dass „das Thema ausgesessen wird“. Im Gegenteil: Die Verwaltung mache seit Jahren in diversen Ausschusssitzungen, im Rat und in mehreren Sitzungen mit den Fraktionen auf den desolaten Zustand des Freibades aufmerksam. „Wir kämpfen jedes Jahr aufs Neue und versuchen mit minimalem Budget, die alte Technik immer wieder in Gang zu bekommen, um den Bürgern im Sommer den ersehnten Freibadbesuch zu ermöglichen“, sagt Claudia Schulte als Leiterin des Gebäudemanagements der Stadt.

Frühzeitige Ausschreibung

So werde seit der Mittelbereitstellung der Politik intensiv daran gearbeitet, das Freibad betriebsbereit zu machen. „Nach Beschluss im Dezember und anschließender Genehmigung des Haushaltes für dieses Jahr haben wir unverzüglich die Ausschreibung der Planungsleistungen in die Wege geleitet, so dass ein Ingenieurbüro entsprechend der einzuhaltenden Vergabevorschriften beauftragt werden konnte“, erläutert Schulte und ergänzt: „Wir können nicht einfach eine Firma unserer Wahl anrufen und einen Auftrag erteilen, sondern müssen uns aus guten Gründen an strenge Vorgaben der Vergabe halten.“

Streit in Ratssitzung In der Ratssitzung vor den Sommerferien hatte vor allem SPD-Fraktionsvorsitzender Jan Schaberick (zugleich Bürgermeister-Kandidat) die Stadtverwaltung kritisiert, dass diese das Freibad trotz der lange bekannten Probleme der Filteranlage noch nicht öffnen könne.

Ein Antrag der CDU, die wegen der Kosten und wenigen Badetage die Vorbereitungen zur Öffnung 2020 stoppen wollte, fand knapp keine Mehrheit.

Bereits am 8. Januar 2020 seien fünf verschiedene Ingenieurbüros angeschrieben worden. Die Reparatur der Filter koste geschätzte 55.000 Euro. „Hinzu kommen für die Vorbereitung der Eröffnung, auch wenn diese erst im Herbst erfolgen kann, Kosten für zusätzliches Personal, Reinigung und Wassererwärmung“, rechnet Jessica Rausch als Leiterin des Amtes für Schulen, Kultur und Sport vor. Daher habe die Verwaltung „schweren Herzens“ schon im April vorgeschlagen, diese Gelder auf Grund des Zustandes der Technik und der Corona-Unwägbarkeiten lieber in die anstehende große Sanierung des Freibades zu stecken und direkt in die Planung einzusteigen. „Damit hätten wir fast ein Jahr Zeit gewonnen“, meint Jessica Rausch.

Schnell sanieren

Je früher Gelder für die Planung da seien, desto schneller könne den Bürgern ein saniertes Freibad zur Verfügung stehen. Der Fachplaner finde derzeit trotz intensiver und monatelang andauernder Suche keine Firmen, die den maroden Filter reparieren können.

„Ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern sollte oberstes Gebot der Verwaltung sein“, sagt Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster. Sie betont: „Der Erhalt des Freibades ist mir unheimlich wichtig. Deshalb möchte ich so schnell wie möglich mit Hilfe der zugesagten Fördermittel aus Berlin mit der notwendigen Sanierung beginnen, statt weiter Jahr für Jahr viel städtisches Geld in eine über 30 Jahre alte Technik zu investieren, die mit den anstehenden Sanierungsmaßnahmen durch neue Anlagen ersetzt wird.“