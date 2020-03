Herdecke. Verwaltungsmitarbeiter in Herdecke können sich bis zu 2500 Euro beim Arbeitgeber pumpen. Politik begrüßt Schritt in Richtung Mobilitätswende.

Beschäftigte der Herdecker Stadtverwaltung sollen ein zinsloses Darlehen von bis zu 2500 Euro zur Anschaffung eines Rades oder eines E-Bikes bekommen. Das hat der Hauptausschuss jetzt beschlossen. Für Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster ist das Arbeitgeberdarlehen „ein erster Schritt zur Bewusstseinsbildung bei den Beschäftigten“.

Fragen von Mitarbeitenden nach einer Unterstützung durch die Stadt hat es durchaus schon gegeben, wenn auch vereinzelt. Ein Leasing-Konzept auf Basis einer Gehaltsumwandlung „funktioniert für Kommunen leider nicht“, erfuhren jetzt die Politikerinnen und Politiker in Herdecke. Die Stadt wollte aber trotzdem etwas tun, um nachhaltige Mobilität zu fördern.

Kleine Dienstfahrten dann mit Rad

Die Stadt Essen hat den Weg mit dem Arbeitgeberdarlehen bereits 2017 beschritten. An den dort gemachten Erfahrungen hat sich die Herdecker Verwaltung orientiert. Nicht nur um betriebliche Gesundheitsförderung geht es. Die Stadt wolle sich auch als „attraktiver Arbeitgeber“ präsentieren und zudem das gesamtstädtische Ziel unterstützen, den Radverkehr in Herdecke auszubauen. So steht es in der Begründung für den Förderbeschluss.

Wer das zinslose Darlehen in Anspruch nimmt, verpflichtet sich nicht allein zur Rückzahlung der Darlehenssumme. Der Darlehensantrag ist zugleich auch eine Erklärung, das Rad oder das E-Bike auch dienstlich beziehungsweise für den Arbeitsweg zu nutzen. All zu viele Interessenten wird es wohl nicht geben, vermutet die Bürgermeisterin jetzt in der Sitzung des Hauptausschusses in Herdecke.

SPD begrüßt „gute Idee“

SPD-Fraktionschef Jan Schaberick sprach dennoch von einer „guten Idee“, und auch Andreas Disselnkötter begrüßte für die Grünen das Angebot als „einen kleinen Schritt in Richtung Mobilitätswende.“ Klaus Faeskorn von der FDP fragte mehr im Scherz, ob er nicht auch als Bürger einen solchen Fahrradzuschuss bekommen könne wie er den Verwaltungsbediensteten angeboten werde. Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster nahm den scherzhaften Ton des Seniors auf: Im Moment herrsche großer Fachkräftemangel bei der Stadt. „Wir brauchen ganz dringend Schwimmmeister. Mal sehen, wo wir sie unterbringen können“.