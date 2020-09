Speed-Dating Ennepe-Ruhr: Traumjob sucht Auszubildende

Ennepe-Ruhr/Hagen. Ausbildungsmessen sind ausgefallen, doch wie kommen Jugendliche jetzt an Jobs der Unternehmen? Online-Speed-Dating heißt das Zauberwort.

Das erste Azubi-Speed-Dating-Online der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) startet am kommenden Dienstag, 8. September.

Die großen Ausbildungsmessen sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie ausgefallen. Da kommt die Online-Plattform genau richtig: Mehr als 90 Unternehmen mit über 400 freien Ausbildungsplätzen und dualen Studiengängen sind „an Bord“, wenn sich ab 8. September die virtuellen Türen zum Speed-Dating öffnen. Die Firmen stellen Azubis auch noch im laufenden Jahr 2020 ein oder suchen für 2021.

Viele Stellen im Angebot

Im Angebot sind Ausbildungsstellen in den Bereichen Industrie, allgemeine Büroberufe, Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe, IT und Medien. Einige Firmen ermöglichen duale Studiengänge mit kaufmännischem oder technischem Schwerpunkt. Das Online-Angebot ist mit einem digitalen Terminkalender verknüpft, der es interessierten Jugendlichen ermöglicht, in der Zeit vom 8. September bis 7. Oktober Vorstellungsgespräche per Telefon- oder Videoanruf mit Unternehmen zu führen. Jeweils 15 bis 30 Minuten stehen zur Verfügung, in denen sich Bewerber und Unternehmen einen ersten Eindruck voneinander machen können. Die Bewerber haben verschiedene Auswahlfunktionen, können nach dem Traumberuf, dem Wunschunternehmen oder dem Ort suchen, an dem sie ihre Ausbildung beginnen möchten.

Die Teilnahme am Speed-Dating ist selbstverständlich für die jungen Menschen kostenfrei. Wie bei einem normalen Bewerbungsgespräch sollten Bewerber allerdings gut vorbereitet anrufen und sich im Vorfeld über die Firmen und die Ausbildungsberufe informieren. Anmeldung zum SIHK-Speed-Dating unter www.sihk-hagen.azubi-match.com.