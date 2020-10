Spaß beim Naturschutz - Kinder machen mit in Wetter

Esborn. Naturschutz in Wetter ist keine Sache des Alters: Die Bürgermeinschaft Esborn freut sich auch über junge Helfer.

Wer kennt sie nicht, die schönen rosa bis lilafarbenen Blüten, die von Juli bis November Bachläufe, Flussufer und feuchte Stellen in Wald und Wiese zieren. Zur Freude der Imker bieten sie Bienen ein reichhaltiges Nahrungsangebot.

Die einjährige Pflanze wird bis zu 2,50 Meter hoch. In den hohlen Stängeln speichert die Pflanze Wasser. Über einen Schleudermechanismus verteilt sie ihre Samen im Umkreis von bis zu sieben Metern. Gewässer tragen die Samen weiter. Im Boden bleiben die Samen bis zu sechs Jahre keimfähig.

Das drüsige Springkraut stammt ursprünglich aus dem Himalaya. Dort sind die Umweltbedingungen so hart, dass diese starken Arterhaltungsmechanismen notwendig sind. Hier sind sie das nicht. An unseren Bächen und Flüssen trifft das Springkraut auf optimale Bedingungen – und verdrängt die einheimischen Arten, wie Mädesüß, Großen Wiesenknopf oder Storchenschnabel. Mit dem Verschwinden dieser Arten verschwinden auch die Tiere, die von den heimischen Pflanzen abhängig sind. So zum Beispiel der vom Aussterben bedrohte Perlmuttfalter, dessen Larven sich ausschließlich von Mädesüß ernähren können. Selbst junge Bäume kommen nicht gegen das Springkraut an. Deshalb ist es in der Schweiz verboten.

Das drüsige Springkraut dauerhaft auszurotten ist wohl nicht möglich. Was aber möglich und sinnvoll ist, ist, punktuell springkrautfreien Flächen zu schaffen, wo sich die heimische Tier-und Pflanzenwelt erhalten kann. Dem NABU ist es durch dauerhafte Pflege einer solchen Fläche gelungen, den seltenen Perlmuttfalter in Sprockhövel wieder anzusiedeln. Diesem Beispiel folgend zieht die Bürgergemeinschaft Esborn nun im zweiten Jahr das Springkraut an der Schmalenbecke. „Perlmuttfalter haben wir dieses Jahr noch keine gesehen. Aber der Springkrautbestand ist deutlich geringer als letztes Jahr. Das macht Mut!“, sagt Gisela Fischer, Bürgergemeinschaft Esborn.

Weil Springkraut nicht giftig ist, und im Prinzip leicht zu entfernen, können auch Kinder und Jugendliche mit anpacken. Die Untere Naturschutzbehörde fördert das Projekt. „Es ist doch viel besser, das selber zu machen, als darauf zu warten, dass das jemand anderes tut. Außerdem macht es Spaß“, so die Helferinnen Nina Schäfer und Lisanne Fischer, beide 12 Jahre alt.