Soest: 18-Jähriger sticht auf Opa und Onkel ein - ein Toter

Soest/Wetter/Dortmund. Ein 41-Jähriger aus Wetter ist nach einer Messerattacke in Soest gestorben. Die Polizei kann seinen Neffen (18) kurz darauf festnehmen.

Ein 18-Jähriger soll in Soest auf seinen Großvater (65) und seinen Onkel (41) eingestochen haben. Das jüngere Opfer starb trotz notärztlicher Versorgung später in einem Krankenhaus. Auch der ältere Mann muss mit schweren Verletzungen stationär in einer Klinik behandelt werden. Der Tote stammt Polizeiangaben nach aus Wetter.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Wohnung des 65-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Burgundischen Straße, wie die zuständige Dortmunder Polizei und die Staatsanwaltschaft Arnsberg am Donnerstagmittag mitteilten. Der 41-Jährige war dort offenbar zu Besuch.

Messer auf der Flucht entsorgt

Der 18-Jährige war nach der Attacke mit einem Messer zu Fuß vom Tatort geflüchtet, konnte aber nach intensiven Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Werler Landstraße festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Keramikküchenmesser, hatte er auf der Flucht weggeworfen. Die Polizei stellte sie später in der Nähe des Hauses sicher.

Der 18-Jährige soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Völlig unklar ist bislang das Motiv. Der 18-Jährige schweigt nach Angaben einer Sprecherin der Arnsberger Staatsanwaltschaft. Er wird anwaltlich vertreten. (sk)