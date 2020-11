Skelett-Kopf in Wetter: Termin für Untersuchung steht fest

Wetter. Ein skelettierter Kopf und mehrere Knochen: Nun gibt es einen Termin für die Untersuchung der Fundstücke aus Wetter in der Gerichtsmedizin.

Der skelettierte Kopf, der vorigen Dienstag bei Hangsicherungsarbeiten unterhalb des Harkortturms gefunden wurde , wird vermutlich Anfang nächster Woche in der Gerichtsmedizin in Dortmund untersucht. Dann soll sich auch herausstellen, ob die übrigen Knochen, die danach noch in den Klippen sicher gestellt worden sind, in Zusammenhang mit dem Kopf zu sehen sind.

Polizei, Technisches Hilfswerk und die Kletterer, die derzeit im Auftrag von Straßen NRW normalerweise den Hang über der Straße von Wetter nach Herdecke absichern , haben sich an der Suche beteiligt.