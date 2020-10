Sitzungsglocke nach 30 Jahren zurück im Rathaus in Herdecke

Herdecke. Manfred Kaufhold hat die Sitzungsglocke des Bürgermeisters zurück ins Rathaus in Herdecke gebracht - nach über 30 Jahren. Wie kommt’s?

Nein, so eine richtig harte Nachricht ist das natürlich nicht, und auch nicht jedes Wort sollte in die Waagschale gelegt werden. Aber Fakt ist: Die Sitzungsglocke, die der längst verstorbene Bürgermeister Hugo Knauer (SPD) bis in die 80er-Jahre geläutet hat, ist zurück im Rathaus. Und wer sie mitgenommen und jetzt freudestrahlend an die aktuelle Amtsinhaberin Katja Strauss-Köster übergeben hat, das hat viel zu tun mit der Herdecker Kommunalpolitik und ihrem Wandel.

Mitgenommen, im eigenen Büro aufgestellt, vergessen und jetzt wieder gefunden – so fasst Manfred Kaufhold seinen Anteil an der Glockengeschichte zusammen. Mitte der 70er-Jahre war der Unternehmer aus Herdecke auch in die Politik gegangen. „Herdecke liegt uns am Herzen“ war der Slogan der damaligen Unabhängigen Wählergemeinschaft. Die Verhinderung eines Kühlturms am Cuno-Kraftwerk war das Hauptziel der Bewegung. Aus dieser Zeit rührt die Bekanntschaft mit Bürgermeister Hugo Knauer und die Gelegenheit, der Sitzungsglocke zu einer kleinen Luftveränderung zu verhelfen. Aus dieser Zeit aber auch stammt die erste Begegnung Kaufholds mit der heutigen Amtsinhaberin.

„Hugo Knauer war ein toller Mensch“, erinnert sich Manfred Kaufhold an den damals noch ehrenamtlichen Bürgermeister der Stadt, „aber es wurde alles allein bestimmt“, fährt Kaufhold fort und meint damit die SPD, die auf die Hilfe oder auch Zustimmung anderer Parteien nicht angewiesen war. Weil er „Politik unter der Führung nur einer Partei“ aber nicht mag, hat Kaufhold vor über 40 Jahren das unabhängige Wählerbündnis mit aus der Taufe gehoben. Und deswegen fühlt er sich auch Katja Strauss-Köster so verbunden. Sie ist gerade zum dritten Mal zur Bürgermeisterin in Herdecke gewählt worden, weiterhin als parteilose Kandidatin.

Kleine Überraschung für die Siegerin

Schon vor der jüngsten Wahl hatte Kaufhold angekündigt, dass er für den Fall ihrer Wiederwahl noch eine „kleine Überraschung“ habe. Mittlerweile hat er die Sitzungsglocke übergeben und dazu ein Schreiben, in dem er an das Jahr 1975 erinnert. Damals habe er Katja Strauss-Köster schon kennengelernt, an der Tankstelle ihrer Eltern, im Alter von gerade mal fünf Jahren.

Jetzt sitzen sich die Beiden gegenüber, das Glöcklein mit dem leicht lädierten Holzgriff zum Greifen nahe. „Hier war mal ein Stadtwappen drauf“, erklärt Manfred Kaufhold die Löchlein im Holz, aber das Wappen hat sich irgendwann mal verflüchtigt wie einst die ganze Glocke beim Grünkohlessen mit Bürgermeister Hugo Knauer. „Irgendwie wanderte die dann weg...“, lacht Kaufhold und erinnert sich an den Spaß der Runde bei Schnäpschen und Bier, aus dem später „eine Peinlichkeit wurde wegen der Rückgabe“. Nun aber, nachdem er sein Büro ausgeräumt hat, fasste sich der 78-Jährige ein Herz und trug die Glocke ins Rathaus zurück.

Wo es längst wieder eine Sitzungsglocke gibt: Manchmal ist sie zu hören, wenn die Amtsinhaberin die Sitzung buchstäblich einläuten will oder aber im Sitzungsverlauf für Ruhe sorgen muss. „Das ist besser als ein Ruf, der leicht hysterisch wirken kann“, weiß die Bürgermeisterin. Wie durchdringend und ohne Selbstentblößung ist da so ein Glocken-Klang! Allzu oft hat sie das Gebimmel aber nicht nötig. Ihre amtierende Glocke „kommt nur selten zum Einsatz“, stellt sie den Ratsmitgliedern ein gutes Zeugnis aus. Eine zweite Glocke auf dem Sitzungstisch macht also keinen Sinn. Das historische Stück wartet jetzt im Dienstzimmer der Bürgermeisterin auf die nächste Entführung.